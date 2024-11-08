Версия для России — этой «электричке» добавили турбомотор!

Exlantix добавил в линейку для РФ гибридную версию четырехдверного купе ES

К уже анонсированной для России чисто электрической версии четырехдверного купе Exlantix ES добавилась гибридная – принадлежащий Chery бренд официально заявил, что модификация с турбомотором тоже будет продаваться в России. Напомним, что Exlantix ES должен стартовать на российском рынке вместе с еще одной моделью этой марки – гибридным кроссовером ET.

Exlantix ES, как и прочие модели бренда, построен на оригинальной платформе E0X. Технология последовательного гибрида (REEV, где ДВС выполняет вспомогательную функцию) включает тяговую батарею емкостью 43 кВт*ч, два электромотора и турбодвигатель 1.5, задействованный в качестве генератора.

Exlantix ES REEV

При габаритной длине 4945 мм машина имеет колесную базу в 3000 мм. В арсенале – полный привод и интеллектуальная пневмоподвеска, адаптирующаяся к текущим дорожным условиям.

В комплектацию гибридного Exlantix ES войдет зимний пакет, включающий подогрев лобового стекла, наружных зеркал, рулевого колеса, всех сидений и батареи. Все это вкупе с гибридным приводом дает модели хорошее конкурентное преимущество перед нынешним бестселлером – Zeekr 001, который предлагается только в чисто электрической версии. Весь вопрос – в цене, которую объявят ближе к первому кварталу 2025 года, когда ES заодно с кроссовером ET должен стартовать в России.

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