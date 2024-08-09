Самый модный автомобиль в России — что с ним не так

Эксперт «За рулем» испытал в деле самый популярный в РФ электромобиль Zeekr 001

У нас на тесте – популярный электромобиль Zeekr 001. Недавно появились новости, что Зикры запретят ввозить в Россию, а их программное обеспечение будет работать не полностью. В том числе и на уже ввезенных и проданных электромобилях.

С этими новостями нам помог разобраться полноприводный Zeekr 001, электромоторы которого имеют общую мощность 400 кВт (544 л.с.) и питаются от батареи емкостью 100 кВт·ч.

Отключат ли ПО Zeekr 001

Немногие задались вопросом – как можно запретить то, чего никогда не было. Ведь Zeekr и так никогда не продавался в России официально.

Тут же выяснилось, что Зикры просто будут блокировать, из-за чего использовать все возможности медиасистемы не получится. Но ее и без этого невозможно использовать полноценно. Для этого нужно покопаться в программном коде.

Без вмешательства в электронику не обойтись. Иначе какой смысл покупать Zeekr, если нельзя посмотреть видео на центральном дисплее? Поэтому приходится врезать сим-карту для доступа в интернет и получать мастер-аккаунт, чтобы скачивать все обновления. Также нужно установить специальное приложение, чтобы меню было на русском языке. Причем перевод весьма хорош.

Один из главных героев салона – большой телевизор. Количество приложений ограничено лишь фантазией и наличием доступа к сети.

Без сбоев в столь технологичном автомобиле не обошлось. Приведу пример. Если коснуться кнопки на дверной ручке, то дверь услужливо откроется сама. В случае препятствия на ее пути дверь открываться не должна, чтобы не ударить соседний автомобиль, стену или стоящего рядом человека. Но как только я нажал на кнопку, как тут же получил удар дверью.

А как же законы робототехники? Впрочем, о массовости сбоев в работе автоматических дверей никто не говорит. Обычно все работает четко, в том числе у Зикров. Может, виной тому впаянный инородный слот с сим-картой? Частично это подтверждается «потерей» автомобилем ключ-карты. Или это и есть ограничения, введенные для Зикров в России?

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Пробег Zeekr 001 на одной зарядке

Zeekr 001 провоцирует резко ускоряться – его динамика захватывает дух. Все киловатты и «лошади» доступны сразу, мгновенно унося автомобиль в прекрасную даль. Цикл резких ускорений никак не сказался на состоянии батареи. Ни перегрева, ни резкого падения запаса хода. Разве что расход энергии увеличился, но и тот остался в рамках приличий – в среднем 22 кВт·ч на каждые 100 км.

Оба порта зарядки открываются как снаружи, так и с помощью экрана медиасистемы. Спереди – слот для медленной зарядки, сзади — для быстрой. Оба разъема стандарта GB/T.

Если же не заниматься постоянным дрэг-рейсингом, то Zeekr тратит около 20 кВт·ч на сотню километров. Нехитрый подсчет дает понять, что этот электромобиль может проехать около пятисот километров без постоянного контроля водителем расхода энергии. Это не 616 км, которые указаны в технических характеристиках, но весьма достойно.

Электрокар – тяжелый: почти две с половиной тонны снаряженной массы сказываются на поведении. Zeekr 001 уверенно стоит на дуге, шикарно едет по прямой. И никаких лишних телодвижений при резкой смене курса. Вот только физику не обманешь, и легкости бензинового спорткара от Zeekr 001 ждать не стоит.

Зато комфорт у Зикра на высоте! Особенно это касается тишины в салоне. Даже широченные шины Pirelli не нарушают акустическую идиллию. Ни в городе, ни на трассе повышать голос не нужно.

Прямо по соседству с горловиной бачка омывателя проложены рыжие провода высокого напряжения. Понятно, что все изолировано, но все равно неприятно.

Цены и перспективы Zeekr 001

Не страшно, что Zeekr официально не поставляется в Россию. Раз наши специалисты научились интегрировать сим-карту и делать русификацию, возможные блокировки софта они тоже обойдут. Так что Zeekr из России никуда не денется.

Но одно будет неизменно – стоит этот электромобиль немало. Машины 2023 года, которые есть у продавцов в наличии, предлагают по цене от 5 300 000 рублей. А если покупателю хочется обновленный Zeekr 001 2024 года выпуска, то за такой электрокар придется отдать минимум 7 млн рублей.

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