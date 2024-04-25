Городской автомобиль превратили в машину для активного туризма

GAC Aion Y Plus с палаткой на крыше показали на Пекинском автосалоне

Хэтчбек GAC Aion Y Plus машина не новая, на рынок Китая она вышла в октябре 2022 года, а на Пекинском автосалоне показали скорее не сам автомобиль, а новую концепцию активного отдыха.

Дело в том, что в Китае сейчас в моде активный отдых. И с этой целью даже городские машины получают туристические «добавки», как этот GAC Aion Y Plus.

Это скромный хэтчбек с палаткой на крыше. Вот такой интересный выезд на природу.

Хотя неясно, от чего его там заряжать, предполагается, что люди будут докупать еще и солнечные панели, и пока ты сутки отдыхаешь на природе, запас хода у электрокара постепенно восстанавливается.

Концепция, конечно, экзотическая, но, видимо, она будет развиваться.

Высокий хэтчбек GAC Aion Y Plus имеет габариты 4535/1870/1650 мм и колесную базу 2750 мм. Паспортная дальность хода может составлять 510 км или 610 км – в зависимости от установленной батареи.

Кстати, в марте этого года китайская GAC зарегистрировала в России отдельно свой электрический бренд Aion. Сейчас в России машины этого бренда официально не продают, хотя одно время их активно завозили в страну по схеме параллельного импорта.