Еще один китайский бренд официально пришел в Россию

Китайская GAC зарегистрировала в России свой автобренд Aion

GAC Motor зарегистрировал в России товарные знаки для всей линейки электромобилей суббренда Aion. Это: Aion S, Aion ES, Aion Y Plus, Aion LX и Anion V.

Сейчас в России машины этого бренда официально пока не продают, хотя их и завозили в страну по схеме параллельного импорта.

Например, покупатели интересовались седанами GAC Aion S, одноклассником которого является 408. Габариты «китайца» составляют (длина, ширина, высота) 4768 мм x 1880 мм x 1545 мм при колесной базе 2750 мм.

Компания GAC New Energy Automobile была основана 28 июля 2017 года как дочерняя компания GAC Group для разработки гибридов, электромобилей и машин на топливных элементах. Но в ноябре 2020 года вся компания была переименована в GAC Aion.

А в 2022 году уже GAC Aion представила новый логотип бренда и свою новую премиальную марку Hyper.

Кстати, китайцы очень любят образовывать дочерние компании под «зонтиком» успешно развивающегося крупного бренда. Причин эксперты называют несколько. В частности, суббренд дает возможность обновить имидж старого бренда, придать ему свежесть и зайти в новый, зачастую более премиальный сегмент. Кроме того, увеличение сети продаж и оттягивание клиентов от конкурентов тоже исключать нельзя. Ведь покупатели воспринимают суббренды, у которых часто чуть измененный дизайн и другие логотипы, как новинки.

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Источник: Telegram-канал «Автопоток»