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GAC выходит на мировой рынок с машиной-кинотеатром

GAC выходит на рынок Таиланда с новым прогрессивным минивэном GAC Aion Y Plus

Aion Y Plus имеет огромное спальное место и впечатляющий экран проектора, который можно разложить при сложенных передних сиденьях и превратить машину в импровизированный кинотеатр, расположившись на задних.

Интерьер GAC Aion Y Plus
Интерьер GAC Aion Y Plus

Кроме того, Aion Y Plus оснащен 10-дюймовой цифровой приборной панелью, панорамной крышей, камерой кругового обзора, системой автоматической парковки и адаптивным круиз-контролем. Консоль имеет два подстаканника и место для беспроводной зарядки телефона.

Интерьер GAC Aion Y Plus
Интерьер GAC Aion Y Plus

GAC Aion Y Plus
GAC Aion Y Plus

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Aion Y Plus оснащен электродвигателем мощностью 204 л. с. и имеет запас хода до 610 километров.

Гу Хуинань, генеральный директор GAC Aion, подчеркнул на пресс-конференции, что локализованное производство и продажи в Таиланде помогут ускорить трансформацию этой страны в центр электромобилей в Юго-Восточной Азии.

Источник: CarNewsChina.com

Фото: GAC

Интерьер GAC Aion Y Plus
Интерьер GAC Aion Y Plus
GAC Aion Y Plus

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За РулемЛежнин Роман
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