GAC выходит на мировой рынок с машиной-кинотеатром
Aion Y Plus имеет огромное спальное место и впечатляющий экран проектора, который можно разложить при сложенных передних сиденьях и превратить машину в импровизированный кинотеатр, расположившись на задних.
Кроме того, Aion Y Plus оснащен 10-дюймовой цифровой приборной панелью, панорамной крышей, камерой кругового обзора, системой автоматической парковки и адаптивным круиз-контролем. Консоль имеет два подстаканника и место для беспроводной зарядки телефона.
Aion Y Plus оснащен электродвигателем мощностью 204 л. с. и имеет запас хода до 610 километров.
Гу Хуинань, генеральный директор GAC Aion, подчеркнул на пресс-конференции, что локализованное производство и продажи в Таиланде помогут ускорить трансформацию этой страны в центр электромобилей в Юго-Восточной Азии.
Источник: CarNewsChina.com
Фото: GAC
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