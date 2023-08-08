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Яндекс «пересадил» водителя на пассажирское сиденье

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Яндекс приступил ко второму этапу тестирования беспилотного такси – теперь водитель-испытатель находится не за рулем, а рядом, на пассажирском сиденье. Испытания по-прежнему проводятся в районе Ясенево. Таким образом отрабатывается «поведение» роботакси в плотном транспортном потоке.

Водитель-испытатель на пассажирском сиденье может безопасно остановить автомобиль в случае необходимости путем нажатия кнопки на специальном устройстве E-stop. А вот возможности воспользоваться педалями газа и тормоза или рулем у него нет.

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Яндекс запустил роботакси в тестовом режиме в московском районе Ясенево в начале июня этого года. Любая поездка в беспилотном такси стоит 100 рублей.

Источник: ТАСС

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

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