Яндекс «пересадил» водителя на пассажирское сиденье
Яндекс приступил ко второму этапу тестирования беспилотного такси – теперь водитель-испытатель находится не за рулем, а рядом, на пассажирском сиденье. Испытания по-прежнему проводятся в районе Ясенево. Таким образом отрабатывается «поведение» роботакси в плотном транспортном потоке.
Водитель-испытатель на пассажирском сиденье может безопасно остановить автомобиль в случае необходимости путем нажатия кнопки на специальном устройстве E-stop. А вот возможности воспользоваться педалями газа и тормоза или рулем у него нет.
Яндекс запустил роботакси в тестовом режиме в московском районе Ясенево в начале июня этого года. Любая поездка в беспилотном такси стоит 100 рублей.
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Источник: ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»
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