Беспилотные грузовики появятся еще в трех российских регионах

Правительство продлило эксперимент с беспилотными грузовиками до 2028 года

Постановление №1790, принятое и опубликованное российским правительством, продлевает экспериментальный режим, разрешающий беспилотникам ездить по дорогам общего пользования.

Изначально эксперимент был ограничен 2025 годом, но теперь период его действия расширили до 2028 года. Более того, в связи с продлением трассы М-12 «Восток» до Екатеринбурга в эксперимент с беспилотниками окажутся включены еще три российских региона: Башкирия, Пермский край и Свердловская область. Дело в том, что по всей протяженности М-12 принято решение пустить беспилотные большегрузы – уже в 2026-м.

Беспилотные КАМАЗы с оператором в кабине на трассе М-11

Что еще нового в постановлении? Отные официально разделяются два типа высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС).

Первый – это те, которые с июня 2023 года колесят по М-11 «Нева», изначально с водителем-испытателем за рулем, а теперь — с пустующим водительским местом и испытателем на пассажирском. Второй тип ВАТС – более продвинутый, управляемый удаленно посредством автоматики. Такой беспилотник должен быть способен на «маневр минимального риска» – последовательные действия, минимизирующие риски ДТП.

По постановлению, владельцы беспилотников должны раз в полгода подавать в правительство отчет о количестве ДТП и количестве «перехватов руля» испытателем, когда электроника не справлялась.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте