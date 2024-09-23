Инновационная Россия: по трассе «Нева» поехали беспилотные грузовики

Вице-премьер Савельев дал старт движению грузовиков по М-11 в беспилотном режиме

Вице-премьер Виталий Савельев в ходе форума «Цифровая транспортация» дал старт движению грузового транспорта в беспилотном режиме по всему маршруту федеральной трассы М-11 «Нева». Об этом сообщили в Минтрансе.

Отмечается, что беспилотные КАМАЗы начали ездить по трассе в середине июня прошлого года. Спустя год, с вводом в эксплуатацию обхода Твери, трасса М-11 стала полностью доступной для движения беспилотного автотранспорта. До этого момента водитель находился за рулем машины при въезде в город.

С 19 января и до конца текущего года на трассе все беспилотные грузовики могут ездить по трассе бесплатно. В феврале заместитель министра транспорта Дмитрий Баканов заявил, что количество таких машин увеличат до 43 единиц. В Минтрансе особо отметили, что беспилотные грузовики не ограничены в части режима труда и отдыха, они способны функционировать круглосуточно в режиме нон-стоп.

Это самым положительным образом сказывается на скорости доставки грузов. В частности, время кругового рейса между Москвой и Петербургом сократилось с трех до полутора суток. Ожидается, что к 2030 году общая протяженность беспилотных коридоров на территории Российской Федерации составит не менее 19,5 тыс. км.

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Источник: РИА Новости