Из Москвы до Питера с ветерком: поезда по ВСМ разгонятся до 400 км/ч

РЖД показали карту с маршрутом ВСМ между Москвой и Петербургом

В телеграм-канале РЖД опубликована карта маршрута высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. По планам, запуск ВСМ должен состояться в 2028 году. Реализуемый проект станет первым в сети высокоскоростных магистралей в России.

Протяженность маршрута составит 679 км, по ходу движения планируется до 16 остановок. Общее время в пути из Москвы до Твери составит 39 минут, до Валдая – 1 час 15 минут, до Новгорода – 1 час 41 минуту, а до Санкт-Петербурга – 2 часа 15 минут. В настоящее время между Москвой и городом на Неве курсируют «Сапсаны», время в пути в среднем составляет 4 часа.

Карта ВСМ Москва — Санкт-Петербург

После запуска ВСМ ожидаемый интервал движения в часы пик составит до 10 минут в сутки в каждом направлении. В общей сложности между мегаполисами будет курсировать до 40 составов. В черте Москвы и Петербурга скорость поездов составит до 200 км/ч, а между городами – до 400 км/ч.

По прогнозам РЖД, ежегодно ВСМ будут пользоваться не менее 23 млн человек. При этом в компании заверяют, что шум от поездов в черте города будет минимальным. В РЖД выразили надежду, что высокоскоростная магистраль «откроет новое пространство для туризма, стимулирует расширение общественных и деловых связей».

Сообщается, что в настоящее время уже стартовало строительство наиболее сложного участка на выезде из Москвы, причем в РЖД уточнили, что проектные работы по строительству ВСМ выполнены более чем на 60%.

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Источник: РЖД