Надо развивать эту часть железных дорог — Путин о строительстве ВСМ Москва-Петербург

Путин провел совещание о строительстве высокоскоростных железных дорог в России

Президент РФ Владимир Путин провел совещание о развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения в стране. Совещание прошло в Верхней Пышме Свердловской области.

В ходе совещания были затронуты различные вопросы развития транспортной отрасли, в том числе речь шла о строительстве высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Президент поднял вопрос и о строительстве высокоскоростной трассы до столицы Белоруссии — Минска. Эту инициативу поддержал глава Белоруссии Александр Лукашенко.

Путин выразил уверенность, что такой тип магистралей необходимо развивать, реализация подобных проектов требует значительных финансов, и к решению этих вопросов необходимо подходить комплексно, убежден президент.

«Поэтому то, о чем мы говорим, это не просто какие-то игрушки, извините, хотелки. Все равно надо будет развивать эту часть российских железных дорог. И нужно подойти к этому по-хозяйски и посмотреть на то, чтобы эта работа, комплексная работа, была выстроена максимально оптимальным образом», — подчеркнул российский лидер.

Путин констатировал, что в России на текущий момент есть все условия и возможности для реализации масштабных проектов по строительству высокоскоростного железнодорожного сообщения.

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Источник: lenta.ru