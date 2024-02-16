#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияАвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Поезд для ВСМ оборудуют цифровой системой управления с искусственным интеллектом
16 февраля
Поезд для ВСМ оборудуют цифровой системой управления с искусственным интеллектом
Глава Минтранса: поезда ВСМ Москва – Петербург...
Топ приемов сбить цену на автомобиль, которых как огня боятся дилеры!
16 февраля
Топ приемов сбить цену на автомобиль, которых как огня боятся дилеры!
«За рулем» выяснил, как получить максимальную...
Надо развивать эту часть железных дорог — Путин о строительстве ВСМ Москва-Петербург
16 февраля
Надо развивать эту часть железных дорог — Путин о строительстве ВСМ Москва-Петербург
Путин провел совещание о строительстве...

Надо развивать эту часть железных дорог — Путин о строительстве ВСМ Москва-Петербург

Путин провел совещание о строительстве высокоскоростных железных дорог в России

Президент РФ Владимир Путин провел совещание о развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения в стране. Совещание прошло в Верхней Пышме Свердловской области.

В ходе совещания были затронуты различные вопросы развития транспортной отрасли, в том числе речь шла о строительстве высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Президент поднял вопрос и о строительстве высокоскоростной трассы до столицы Белоруссии — Минска. Эту инициативу поддержал глава Белоруссии Александр Лукашенко.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Простой Atlas или навороченный Coolray – какой Geely лучше (учли всё)

Путин выразил уверенность, что такой тип магистралей необходимо развивать, реализация подобных проектов требует значительных финансов, и к решению этих вопросов необходимо подходить комплексно, убежден президент.

«Поэтому то, о чем мы говорим, это не просто какие-то игрушки, извините, хотелки. Все равно надо будет развивать эту часть российских железных дорог. И нужно подойти к этому по-хозяйски и посмотреть на то, чтобы эта работа, комплексная работа, была выстроена максимально оптимальным образом», — подчеркнул российский лидер.

Путин констатировал, что в России на текущий момент есть все условия и возможности для реализации масштабных проектов по строительству высокоскоростного железнодорожного сообщения.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: lenta.ru

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 1
16.02.2024
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0