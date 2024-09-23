Робот в сандалиях: в этом «китайце» сошлись скупость и технологии

«За рулем» рассказал про плюсы и особенности кроссовера Haval H3

Пару лет назад у концерна Great Wall Motor в России было только пара брендов – собственно Great Wall (специализируется на пикапах) и Haval (на кроссоверах). А потом посыпалось как из рога изобилия: Tank (дорогие рамные внедорожники), Wey (гибриды), Ora (электромобили).

В нынешнем году марку Haval решили разделить на две части. Обычные кроссоверы продолжат продавать в прежних автосалонах. А вот модели с претензиями на высокую проходимость переедут в отдельные дилерские центры – Haval Pro. Первым представителем в этой линейке стал кроссовер Haval Н3. И вот чем он интересен.

Уникальная внешность Haval H3

Китайские автомобили нечасто балуют нас индивидуальностью. Взять те же компактные кроссоверы – назовите хоть один с яркой, запоминающейся внешностью. Появление Н3 наделало шума – в этом сегменте столь интересный экстерьер придется еще поискать.

Haval Н3

Круглые фары, радиаторная решетка с вертикальными прутьями, маленькая площадь остекления – внешне Haval Н3 больше смахивает на броневичок.

Интересным решением стала выштамповка на пятой двери. Она только напоминает кофр для запаски. На самом деле пятое колесо лежит под полом в багажнике. А выпуклость на задней двери призвана создать впечатление принадлежности к клану вездеходов. Оправданно ли это?

Выпуклость в двери никак не используется – в ней нет даже бокса для мелочей.

Грязи Haval Н3 не боится

Попав в поле, Haval ничуть не смутился – пылил как ни в чем не бывало. Чуть буксанув, уверенно пересек глубокую колею с невысохшей грязью. Как водится у современных кроссоверов, возможности заблокировать межосевую муфту нет. Но…

В какой-то момент заднее колесо оторвалось от земли, но машину это не обездвижило – чуть подработав противобуксовкой, H3 невозмутимо поехал дальше. Я даже не успел задействовать режим «Трава/Гравий», в котором противобуксовочная система становится менее строгой, – преодолел препятствие в стандартном режиме.

Вне асфальта H3 помогает неплохая «геометрия». Угол въезда – 24°, съезда – 31,5°. Клиренс не рекордный, но больше, чем у большинства одноклассников: 185 мм (по нашим замерам). Опасения вызывали только установленные дилером подножки (по сути, бесполезная вещь) – но они во время испытаний не отвалились.

Офроудом Haval Н3 не испугаешь – едет увереннее конкурентов.

Трансмиссионная муфта против долгой езды внатяг не протестовала, а робот даже на крутых подъемах не размыкал сцепления. Конечно, это не Tank 300, но среди компактных кроссоверов Н3 – один из лучших вездеходов.

L.E.M.O.N.ное наследие Haval Н3

Построен Н3 на модульной платформе L.E.M.O.N. – она нам хорошо знакома по кроссоверам Dargo и Jolion. Правда, в отличие от последнего, на базовой переднеприводной версии тут стоит не поперечная упругая балка, а многорычажка. Спереди же – привычные стойки Макферсон.

Настроена подвеска добротно. Очень понравилась плавность хода. Как и Dargo, Н3 бархатисто едет по стыкам и заплаткам, не сильно растрясывает на «лежачих полицейских» и при этом не огорчает отстрелами амортизаторов в ограничители хода отбоя. Комфортный автомобиль.

Управляемостью же H3 превосходит Dargo – меньше желейности в скоростных поворотах, да и прямую «трешка» держит увереннее.

А вот на адаптивный круиз-контроль я полагаться не стал бы – он порой отключается даже в пологих поворотах, что может смутить неподготовленного водителя. К слову, у Джолиона раньше была такая же особенность, но после рестайлинга от нее избавились.

Под картером – пластиковой щиток со множеством отверстий для доступа к точкам обслуживания. От грязи прикрывает слабо, не говоря уж об ударах. По нашим замерам, клиренс составляет 185 мм.

Межсервисные интервалы Haval Н3

У китайских производителей, за редким исключением, межсервисный пробег составляет 10 тысяч км. Haval – то самое исключение. Первое ТО у него проводится при тех же десяти тысячах. Но все последующие визиты на СТО происходят уже раз в 15 тысяч км. Для владельца это менее хлопотно, да и экономичнее. К чему частить, если подавляющее число машин сегодня ездят в тепличных условиях?

Двигатель Haval Н3

Когда речь заходит о силовом агрегате компактного китайского кроссовера, то в девяти из десяти случаев это будет полуторалитровый бензиновый турбомотор в паре с роботизированной коробкой передач. Вот и у Н3 такой.

У переднеприводной модификации мощность двигателя составляет 143 л.с. Динамика будет скромной: на разгон до сотни уходит 11,6 с.

С полноприводной версии мощность больше – 177 л.с. Поэтому и динамика горячее. Та же сотня покоряется на две секунды быстрее – 9,6. Расход топлива, однако, не самый скромный. Даже при относительно спокойном вождении он доходит до 10,5 л на 100 км.

Турбомотор 1.5 представляет собой дальнейшее развитие известного по Джолиону агрегата – у него появилась возможность работы по экономичному циклу Миллера (впускной клапан закрывается раньше, чем в цикле Отто).

Интерьер Haval Н3

Салон «трешки» достаточно продуман и удобен – в нем чувствуешь себя уютно. Хотя пара претензий к нему все же выскажу.

Салон выполнен в черном цвете с вкраплениями красного. Выбора оттенков, как у родственных Хавейлов, не предусмотрено.

У автомобиля не самая лучшая обзорность. Если боковые зеркала транслируют полноценную картину происходящего, то в салонное мало что видно – узкое заднее стекло заслоняет обзор. Неудивительно, что дилеры стали предлагать установку опционного экрана с возможностью вывода на него потокового видео с задней камеры.

Сзади просторно, но почему-то установлены только два подголовника. И центрального подлокотника нет.

Автомобили Haval с давних пор радуют возможностью коннектить смартфоны по протоколам Android Auto и Apple CarPlay. Однако в случае с Н3 поддержки последнего не предлагается. Откуда такая избирательность?

Объем багажника скромный. Заявлено 493 л, однако, по нашим измерениям, он меньше – 288 л. И почему-то отсутствует штатная полка/шторка, хотя крепления для нее есть.

Версии и цены Haval Н3

У переднеприводной версии базовая комплектация называется Premium (2,6 млн рублей). Бедной ее не назовешь: 18-дюймовые легкосплавные диски, шесть подушек безопасности, раздельный климат-контроль, зимний пакет (обогрев ветрового стекла, руля, передних и задних сидений), система кругового обзора.

Тем, кому этого покажется недостаточным, адресовано исполнение Tech+ (2,85 млн рублей). Сюда добавлена панорамная крыша, сервопривод пятой двери, электрорегулировки и «память» передних сидений, беспроводная зарядка для смартфонов, набор водительских ассистентов и 16 динамиков вместо базовых шести.

Версия с полным приводом предлагается только в этой богатой комплектации и стоит 3,1 млн рублей. И это прискорбно. Ведь большинство позиций из Tech+ рядовым покупателям не нужны. Уверен, многие отказались бы от этих излишеств, чтобы снизить ценник на сотню-другую тысяч. Однако производитель такой возможности не дает.

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