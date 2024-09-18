Такого функционала нет ни у одной машины на нашем рынке!

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«За рулем» протестировал новый Haval F7 и рассказал про две особенные технологии

Второе поколение Haval F7 лишилось кузова кросс-купе и полного привода для базового мотора. Зато обрело интересные технологии и по-прежнему привлекает ценой на фоне конкурентов.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Новый Haval F7 получил, кажется, все актуальные дизайнерские решения: двухэтажную оптику, выдвижные дверные ручки, купеобразный профиль. Модник, ничего не скажешь. А вот версии кросс-купе в линейке пока нет. Даже в Китае она еще не продвинулась дальше стадии прототипа, хотя сама «семерка» выпускается уже четвертый год.

Нет теперь и полного привода в сочетании с базовым 150-сильным мотором 1.5. Все ведущие колеса положены только двухлитровому кроссоверу мощностью 192 л.с.

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Разумеется, никакой механики – на модель ставится исключительно 7-ступенчатый преселективный робот. А вот редкий сегодня тканевый интерьер сохранили. Он положен базовой комплектации Elite. Такое решение наверняка кому-то придется по вкусу: экокожа нравится далеко не всем. Тем более что при таком салоне начальная версия модели оснащена очень неплохо.

Но чем Haval F7 смог по-настоящему удивить, так это своими мультимедийными возможностями.

С мотором 1.5 и передним приводом Haval F7 длиной почти 4,8 м стоит 2,7-2,9 млн рублей. Полноприводный кроссовер с двигателем 2.0 оценивается в 3,1-3,5 млн.
С мотором 1.5 и передним приводом Haval F7 длиной почти 4,8 м стоит 2,7-2,9 млн рублей. Полноприводный кроссовер с двигателем 2.0 оценивается в 3,1-3,5 млн.

Яндекс в Haval F7

В стартовом уровне оснащения Elite на Хавейле стоит цифровая приборная панель диагональю 10,3 дюйма и мультимедийная система с экраном на 12,3 дюйма. Комплектациям Premium и Tech Plus положены дисплеи побольше, диагональю 12,3 и 14,6 дюйма соответственно.

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Но наполнение и возможности систем от размера мониторов не зависят. В оба варианта интегрированы онлайн-сервисы Яндекса. Пока только карты и музыка, но ассортимент будет расширяться.

Онлайн-навигацией на центральном дисплее сейчас никого не удивишь. Но Haval F7 позволяет копировать изображение Яндекс Карт еще и на панель приборов. Так пока умеет только Лада Веста.

В топ-версии Tech Plus появляется проекционный экран, и подсказки навигации выводятся и на него. Аналогичного функционала с тройным отображением на сегодня нет ни у одной другой машины на российском рынке.

Яндекс Карты с дорожными пробками транслируются и на центральный дисплей, и на комбинацию приборов. Подсказки онлайн-навигации также выводятся на проекцию прямо перед глазами водителя.
Яндекс Карты с дорожными пробками транслируются и на центральный дисплей, и на комбинацию приборов. Подсказки онлайн-навигации также выводятся на проекцию прямо перед глазами водителя.

В машине есть и привычные уже протоколы Android Auto и Apple CarPlay для синхронизации с телефоном. Причем беспроводные, что пока редкость. Но Яндекс хорош тем, что уже интегрирован в медиасистему и не требует никаких дополнительных действий от водителя. Достаточно при первом запуске войти в свой аккаунт, и все привычные настройки выставятся автоматически. Интернет доступен или через встроенную сим-карту, или путем раздачи его со смартфона.

Голосовое управление Haval F7

Вторая фишка «семерки» – голосовое управление. Базовых команд больше сотни. Если взять вообще всё их разнообразие, то наберется уже несколько сотен.

Полный набор обогревов входит в базовую комплектацию. Для России удлинили подушку передних кресел, добавили ряд физических клавиш на центральной консоли и ограничитель скорости. Также увеличен бачок омывателя до 4,5 л, установлен датчик уровня жидкости в нем. Есть подготовка под фаркоп и улучшенный антикор.
Полный набор обогревов входит в базовую комплектацию. Для России удлинили подушку передних кресел, добавили ряд физических клавиш на центральной консоли и ограничитель скорости. Также увеличен бачок омывателя до 4,5 л, установлен датчик уровня жидкости в нем. Есть подготовка под фаркоп и улучшенный антикор.

Управлять можно практически всем: стеклами и люком, обогревом и вентиляцией сидений, климат-контролем, музыкой, навигатором, связью, подсветкой, проекционным дисплеем.

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Система умная: понимает, кто дает команду. Так, одна и та же фраза «Открой окно», сказанная водителем или передним пассажиром, приведет к срабатыванию разных стеклоподъемников.

Скажете, ненужное баловство? Это как посмотреть. При современной моде упрятать все настройки в недра сенсорного меню возможность что-то изменить в машине одной-двумя фразами очень кстати. Хотя как бы это не обернулось против нас. Вдруг уберут последние клавиши и предложат вообще всё делать голосовыми командами?

Итог

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Новая мультимедийка за два дня тест-драйва не отметилась ни единым глюком. Работает шустро: видимо, на «железо» с запасом производительности не поскупились. А вот голосовое управление стоит «допилить»: пока оно сбоит. Но ход, в любом случае, сильный.

Для покупателей при выборе машины медиавозможности все чаще выходят на первый план, и Haval F7 оказался здесь впереди всех конкурентов.

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Милешкин Кирилл
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 1
18.09.2024
Фото:
«За рулем»
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Отзывы о Haval F7 ()

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Haval F7  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
симпатичный
Недостатки:
Цена, эргономические просчеты, двигатель и коробка-кот в мешке
Комментарий:
Конкурентоспособная цена за китайца с неизвестным роботом и двигателем, однозонным климатом и бликующим майфуном за 1.9 мульта? Вы серьезно??? Всегда уважал "За рулем" за объективность, но это слишком ребята. За эти деньги можновзять Тигуан, который даже с 1.4-150 будет выигрышней и по динамике и по разгону, не говоря уж о ликвидности, Мазда сх5.Про Киа и Хендай ( тусан и т.д) я уже молчу. Даже Geely Atlas с турбо 1.8 смотрится предпочтительней за 1650000!. Это авто с такими ценами обречено на провал изначально также как в свое время их же H8, хотя он был не плох в целом.
-17