Беспилотные грузовики запустят еще по трем трассам

На трассах М-12 «Восток», М-4 «Дон» и А-113 ЦКАД появятся грузовые беспилотники

На трассах М-12 «Восток», М-4 «Дон» и А-113 ЦКАД есть технологическая готовность к старту проездов автономных грузовиков – об этом сообщила компания Navio, до декабря текущего года известная как SberAutoTech и являющаяся разработчиком российской платформы для беспилотных автомобилей.

Технологическая готовность трассы означает, что можно проводить статистически значимые испытания – то есть накатывать километраж по виртуальной высокоточной карте (HD map) на грузовиках КАМАЗ Маяк.

Изначально операторы сидели на водительском месте, а в сентябре 2024 года пересели на место пассажира

Цифровая карта обеспечивает точность навигации и соблюдение беспилотником ПДД даже в случае неблагоприятных погодных условий или отсутствия разметки. То есть в ситуациях, когда радары, лидары и камеры машины не справляются. Один из этапов испытаний уже завершен на трассе М-12: тестовый груз в автономном режиме доставлен по маршруту Москва — Казань — Москва.

Напомним, первой трассой, где в рамках федерального проекта «Беспилотные логистические коридоры» (БЛК) запустилась эксплуатация беспилотных грузовиков, в июле 2023 года стала М-11 «Нева». По данным Navio, на декабрь 2024 года к эксплуатации по этой дороге допущено уже 35 автономных машин (по другим данным – не более 18). Общий их пробег составляет более 1,8 млн километров, доставлено более 40 тысяч тонн грузов.