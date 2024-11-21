На трассе М-11 стало еще больше беспилотных грузовиков

КАМАЗ запустил еще шесть беспилотных тягачей на трассу М-11 «Нева»

КАМАЗ передал первые шесть из двенадцати планировавшихся в 2024 году беспилотных магистральных тягачей КАМАЗ-54901 компании АО «Национальный перевозчик». Московское предприятие будет эксплуатировать машины между логистическими терминалами Москвы и Санкт-Петербурга на трассе М-11 в рамках федерального проекта «Беспилотные логистические коридоры», сообщает пресс-служба автозавода.

Напомним, в основе своей эти машины – магистральники нового поколения К5, оснащенные шестицилиндровым рядным двигателем КАМАЗ 910.10-550 рабочим объемом 12 л. Однако по остальной начинке от обычных машин они отличаются довольно сильно. В 2023 году эти автомобили получили название КАМАЗ Маяк.

«В качестве дополнительных опций машины оборудованы системами связи, навигации, технического зрения, обработки входящей информации: в частности, установлены 2D- и 3D-лидары c интерфейсным блоком, камера кругового обзора, различные антенны (УКВ, LTE, Wi-Fi), навигационная антенна, вычислительный блок и другие компоненты. Управление тормозной и рулевой системами, двигателем и АКП осуществляется с применением электронной кан-шины.

В кабине такого тягача находится оператор, который должен взять на себя управление в случае, если электроника не справляется с текущей ситуацией. Но если изначально человек сидел прямо на водительском месте, то в сентябре 2024 года он пересел на место пассажира.

Напомним, в 2023 году на трассе М-11 начали использовать шесть беспилотных тягачей КАМАЗ Маяк, а в 2024-м планировали вывести еще 12 таких грузовиков – сейчас мы как раз видим реализацию этого плана. Проект «Беспилотные логистические коридоры» – это часть стратегических инициатив Минтранса России в рамках подготовки Стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли. Решения, отработанные на М-11, станут основой будущих беспилотных транспортно-логистических коридоров, которые к 2030 году должны составить 19,5 тыс. км федеральных дорог.

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Источник: КАМАЗ