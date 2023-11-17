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Беспилотные КАМАЗы – оправдывает ли себя эта затея?

Беспилотники КАМАЗ проехали 560 тысяч км и перевезли более 10 тысяч тонн

Беспилотные грузовики КАМАЗ Маяк, эксплуатирующиеся на трассе М-11 с середины июня, накатали около 560 тысяч километров и перевезли между Москвой и Санкт-Петербургом более 10 тысяч тонн грузов. Об этом со ссылкой на статистику Яндекса и Сберавтотеха сообщил в ходе форума «Транспорт России» замглавы Минтранса РФ Дмитрий Баканов.

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Он добавил, что экономический фактор использования таких грузовиков налицо: перевозка становится дешевле. Поэтому Россия обязательно придет к массовому использованию беспилотных машин, считает Баканов.

Напомним, сейчас на трассе М-11 используется шесть беспилотных тягачей КАМАЗ Маяк, они осуществляют реальные коммерческие перевозки. В следующем году планируется вывести на М-11 еще 12 таких машин.

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Пока в кабине каждого Маяка присутствует водитель-оператор – для реагирования во внештатной ситуации. А следующим шагом должны стать полностью беспилотные Челнок и Робокоп.

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Источник: ТАСС

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