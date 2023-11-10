Новый КАМАЗ получил имя Робокоп – вот что о нем известно

Появились первые фото полностью автономного самосвала КАМАЗ Атлант-49 Робокоп

Появились подтверждения того, что КАМАЗ продолжает развивать проект беспилотного карьерного самосвала Атлант. Поначалу некоторые СМИ Татарстана опубликовали шпионские фото нового прототипа, стоящего на транспортировочной платформе, а затем появились и официальные изображения.

КАМАЗ Атлант-49 Робокоп

Известно, что новая модификация получила название КАМАЗ Атлант-49 Робокоп – кабина машины и впрямь напоминает голливудского фантастического киборга 1980-х.

КАМАЗ Атлант-49 Робокоп

«Углевоз КАМАЗ Атлант-49 Робокоп после установки самосвальной платформы едет в НТЦ КАМАЗа для доработки – а затем его направят в Кемерово, на испытания в реальных условиях в одном из угольных разрезов», – сообщил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

КАМАЗ Атлант-49 Робокоп

Напомним, первая информация о проекте Атлант появилась около трех лет назад. В 2020-м КАМАЗ испытывал (как раз с прицелом на Кузбасс) 60-тонный самосвал категории Autonomous Ready – при дооборудовании сенсорикой такой автомобиль становится роботом. Тогда сообщалось, что второй прототип будет сразу строится беспилотным.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Еду в Татарстан, КАМАЗ, Максим Кадаков