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Новый КАМАЗ получил имя Робокоп – вот что о нем известно

Появились первые фото полностью автономного самосвала КАМАЗ Атлант-49 Робокоп

Появились подтверждения того, что КАМАЗ продолжает развивать проект беспилотного карьерного самосвала Атлант. Поначалу некоторые СМИ Татарстана опубликовали шпионские фото нового прототипа, стоящего на транспортировочной платформе, а затем появились и официальные изображения.

КАМАЗ Атлант-49 Робокоп
КАМАЗ Атлант-49 Робокоп
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Известно, что новая модификация получила название КАМАЗ Атлант-49 Робокоп – кабина машины и впрямь напоминает голливудского фантастического киборга 1980-х.

КАМАЗ Атлант-49 Робокоп
КАМАЗ Атлант-49 Робокоп
«Углевоз КАМАЗ Атлант-49 Робокоп после установки самосвальной платформы едет в НТЦ КАМАЗа для доработки – а затем его направят в Кемерово, на испытания в реальных условиях в одном из угольных разрезов», – сообщил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.
КАМАЗ Атлант-49 Робокоп
КАМАЗ Атлант-49 Робокоп

Напомним, первая информация о проекте Атлант появилась около трех лет назад. В 2020-м КАМАЗ испытывал (как раз с прицелом на Кузбасс) 60-тонный самосвал категории Autonomous Ready – при дооборудовании сенсорикой такой автомобиль становится роботом. Тогда сообщалось, что второй прототип будет сразу строится беспилотным.

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Источник: Еду в Татарстан, КАМАЗ, Максим Кадаков

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За РулемИннокентий Кишкурно
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