Захватывающее зрелище: самосвал на 60 тонн (видео)

На КАМАЗе сняли видео о новейшем карьерном самосвале КАМАЗ-65805 Атлант. Если поставить несколько сенсоров, он станет роботом, говорят на предприятии.

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Автомобиль призван расширить линейку моделей КАМАЗа в сторону машин с большей, чем сейчас, полной массой и грузоподъемностью. Он относится к нижнему классу карьерных грузовиков, работающих в карьерах и на добыче полезных ископаемых.

Сейчас Атлант проходит испытания, а в декабре отправится на тестовую эксплуатацию в Кузбасс. В будущем планируется поставка модели на экспорт, а также расширение семейства машинами с грузоподъемностью от 40 до 75 тонн. А у первого Атланта, показанного в видео, грузоподъемность составляет 60 тонн.

Двигатель — КАМАЗ-910.11 мощностью 500 л.с. Трансмиссия — гидромеханика Allison. Колесная формула — 10х6. Подвеска третьего, четвертого и пятого мостов — гидропневматическая, с возможностью компенсации крена при загрузке/разгрузке. Управляемые колеса — на первой, второй и пятой осях; поворачивающиеся колеса на корме обеспечивают радиус разворота на уровне четырехколесников.

Грузовик имеет несколько вспомогательных функций для работы на карьере: контроль перегруза, система взвешивания, контроль наличия линий электропередачи, видеокамеры заднего и кругового обзора, система предотвращения столкновений, контроль состояния водителя, система «Виртуальный коридор»... Машина разработана в категории Autonomous Ready: при дооборудовании сенсорикой он становится роботом, и второй прототип будет сразу сделан как беспилотный.

По своим характеристикам Атлант очень близок к другому новому грузовику КАМАЗа — десятиколесному Самсону, тот тоже спроектирован как потенциальный беспилотник.

Видео: Youtube, канал ПАО КАМАЗ