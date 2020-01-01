Десятиколесный беспилотник: КАМАЗ построил первого Самсона

Грузоподъемность — 60 тонн, полная масса — 87 тонн, а объем платформы — 26 кубометров.

Материалы по теме КАМАЗ начал выпуск нового двигателя — мощностью до 550 л.с.

В Научно-техническом центре КАМАЗа изготовили первый опытный образец самосвала КАМАЗ-65805 — новой модели, которая получила название Самсон. Машина предназначается для перевозки скальной породы на малых и средних карьерах и позиционируется как конкурент карьерных самосвалов БЕЛАЗ нижнего класса. В отличие от двухосного БЕЛАЗа, КАМАЗ Самсон имеет десять колес.

Колесная формула — 10х6, три задних моста — ведущие, с блокировкой дифференциалов. Управляемыми являются две передние оси и третий ведущий мост. Гидропневматика подвески позволяет компенсировать крен при неровной загрузочной площадке или в случаях неравномерной загрузки. Грузоподъемность Самсона — 60 тонн, полная масса — 87 тонн, а объем платформы — 26 кубометров. Под капотом стоит новый дизель Р6, развивающий 500 л.с. и работающий в паре с гидромеханической АКП, которая имеет горный тормоз.

Отличить КАМАЗ-Самсон от других самосвалов нового тяжелого семейства можно по козырьку на кузове, защищающему кабину от падения скальной породы.

КАМАЗ Самсон оборудован системами контроля перегруза и предотвращения столкновений. Опционально будут доступны оповещения о близости к линиям электропередачи, контроль давления в шинах, централизованная смазка узлов и агрегатов, а также круговой обзор через камеры.

Также планируются к применению система контроля усталости водителя и алкозамок. Но Самсон сможет обходиться и без человека — он спроектирован как полностью готовый к переводу на беспилотный режим при дооснащении необходимым оборудованием. В отличие от БЕЛАЗов, его можно будет эксплуатировать на дорогах общего пользования, а также не придется разбирать и перевозить для перемещения между соседними карьерами.

КАМАЗ Самсон ждут полтора года испытаний, включающих тестовую эксплуатацию в карьерах Кузбасса. В серию машина пойдет в 2022 году.

А другой самосвал тяжелого семейства, КАМАЗ-65952, уже проходит серию тестов на полигоне НАМИ.

Фото: КАМАЗ