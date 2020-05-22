Только что на рынок вышли тягачи КАМАЗ с кабинами К5, теперь на подходе самосвалы. Всего грузовая техника поколения К5 состоит из пяти семейств.

Материалы по теме Новая кабина, новый двигатель — совсем другой КАМАЗ уже в продаже

На полигоне НАМИ в Дмитрове проходит испытания самосвал КАМАЗ-65952 с кабиной нового поколения. Кроме того, машину тестируют в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации для проверки надежности всех технических решений.

Самосвал также относится к новейшей линейке К5, на нем установлены новая кабина и новый двигатель КАМАЗ Р6, автоматизированная коробка передач, применена новая архитектура электрики и электроники. По сравнению с автомобилями предыдущего семейства К4, есть улучшения по шасси — например, применены лонжероны с высотой профиля 300 мм, новые решения по передней и задней подвескам.

Самосвал относится к семейству тяжелой техники, выпускать его планируют в начале 2021 года, а в 2020 году соберут опытную партию машин для эксплуатационных испытаний.

Грузовики поколения К5 включают в себя несколько семейств. Первыми появились автомобили магистрального семейства: седельные тягачи КАМАЗ-54901, КАМАЗ-65659, а также шасси 65658.

За ними последую автомобили тяжелого семейства, в числе которых самосвалы КАМАЗ-6595, КАМАЗ-65951, КАМАЗ-65952 и седельный тягач КАМАЗ-65956.

Запланировано также создание транспортного семейства, семейства полноприводных автомобилей на односкатной ошиновке и семейства среднетоннажных автомобилей.

Впервые кабину нового поколения КАМАЗ показал на выставке Comtrans в 2017 году.

Начались испытания самосвала КАМАЗ с новой кабиной Только что на рынок вышли тягачи КАМАЗ с кабинами К5, теперь на подходе самосвалы. Всего грузовая техника поколения К5 состоит из пяти семейств. Начались испытания самосвала КАМАЗ с новой кабиной

Фото: КАМАЗ