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Концепт КАМАЗ-3373 ЧелнокКАМАЗ запатентовал логотип для беспилотного автомобиля
КАМАЗ Челнок получил собственный логотип –...

КАМАЗ запатентовал логотип для беспилотного автомобиля

КАМАЗ Челнок получил собственный логотип – производитель запатентовал изображение

Крупнейший российский производитель грузовой техники запатентовал графическое решение логотипа перспективной модели КАМАЗ Челнок. Соответствующий документ появился в базе Роспатента. Напомним, что под этим названием КАМАЗ ведет проект беспилотника с заводским индексом КАМАЗ-3373.

На сам экспериментальный транспортер, оснащенный полностью автономным управлением, КАМАЗ получил патент еще в феврале 2020 года, а испытания прототипа начал в декабре 2019-го.

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Патентное изображение логотипа КАМАЗ Челнок
Патентное изображение логотипа КАМАЗ Челнок

Челнок – уже шестой беспилотный прототип КАМАЗа, но первый не имеющий кабины. Электрическая платформа, в которой обе оси управляемые, является совершенно симметричной.

Системы машинного зрения располагаются с обеих сторон возможного движения. Светотехника – тоже с двух сторон, дублированная «передняя» и «задняя». Предусмотрена пятисторонняя загрузка и разгрузка груза.

Концепт КАМАЗ-3373 Челнок
Концепт КАМАЗ-3373 Челнок

Габариты – 8000 х 2550 х 4000 мм, грузоподъемность – до 10 тонн. Максимальная скорость – 40 км/ч. Ранее сообщалось, что первым местом работы Челнока станет угольная шахта «Листвяжная» на Кузбассе.

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Источник: Автопоток

Фото: КАМАЗ, Роспатент

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