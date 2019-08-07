Сегодня, в 13:34 По прозвищу «Челнок»: первые подробности о беспилотнике КАМАЗа Автогигант получил патент на электрический беспилотный грузовой автомобиль без кабины для водителя и рассказал некоторые детали о машине.
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Создан первый образец «Челнока», сейчас ведутся отладочные работы. Это шестой по счету беспилотный автомобиль компании и первый — бескабинный.
«Челнок» — автономный аккумуляторный электромобиль с бортовой платформой КАМАЗ-3373. Базируется он на двухосном шасси с симметричной платформой, расположенной по центру шасси, где обе оси поворотные, что улучшает маневренность на небольших участках.
У автомобиля форма простого параллелепипеда, а спереди и сзади установлена равнозначная светотехника, то есть он одинаково успешно может двигаться как вперед, так и назад по принципу «тяни-толкай». Во время движения в одном направлении зажигаются соответствующие передние фары и противоположные задние фонари. При смене движения автомобиля в обратную сторону происходит замена освещения соответственно направлению движения.
Отделан автомобиль облицовочными панелями, в них есть вентиляционные решетки для забора воздуха при охлаждении тяговых батарей и электродвигателя.
Тяговые батареи располагаются в нижней части шасси, чтобы обеспечить низкий центр тяжести. Обслуживаются они через отсек боковых панелей, который находится в пределах колесной базы.
Машинное зрение беспилотника есть как на передней, так и на задней части автомобиля, что позволяет грузовику успешно работать в автономном режиме.
Габариты электрокара: длина — 8000 мм, ширина — 2550 мм, высота — 4000 мм. Грузоподъемность — до 10 тонн. Скорость движения, ограниченная электроникой, составляет 40 км/ч. У машины синхронный электродвигатель на постоянных магнитах с векторным управлением, это обеспечивает постоянную частоту вращения при различных нагрузках.
В
«Челноке» предусмотрена пятисторонняя загрузка и разгрузка груза, что очень удобно при любой инфраструктуре логистических хабов автопредприятий.
Фото: КАМАЗ
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