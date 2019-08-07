По прозвищу «Челнок»: первые подробности о беспилотнике КАМАЗа

Автогигант получил патент на электрический беспилотный грузовой автомобиль без кабины для водителя и рассказал некоторые детали о машине.

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Создан первый образец «Челнока», сейчас ведутся отладочные работы. Это шестой по счету беспилотный автомобиль компании и первый — бескабинный.

«Челнок» — автономный аккумуляторный электромобиль с бортовой платформой КАМАЗ-3373. Базируется он на двухосном шасси с симметричной платформой, расположенной по центру шасси, где обе оси поворотные, что улучшает маневренность на небольших участках.

У автомобиля форма простого параллелепипеда, а спереди и сзади установлена равнозначная светотехника, то есть он одинаково успешно может двигаться как вперед, так и назад по принципу «тяни-толкай». Во время движения в одном направлении зажигаются соответствующие передние фары и противоположные задние фонари. При смене движения автомобиля в обратную сторону происходит замена освещения соответственно направлению движения.

Отделан автомобиль облицовочными панелями, в них есть вентиляционные решетки для забора воздуха при охлаждении тяговых батарей и электродвигателя.

Тяговые батареи располагаются в нижней части шасси, чтобы обеспечить низкий центр тяжести. Обслуживаются они через отсек боковых панелей, который находится в пределах колесной базы.

Машинное зрение беспилотника есть как на передней, так и на задней части автомобиля, что позволяет грузовику успешно работать в автономном режиме.

Габариты электрокара: длина — 8000 мм, ширина — 2550 мм, высота — 4000 мм. Грузоподъемность — до 10 тонн. Скорость движения, ограниченная электроникой, составляет 40 км/ч. У машины синхронный электродвигатель на постоянных магнитах с векторным управлением, это обеспечивает постоянную частоту вращения при различных нагрузках.

В «Челноке» предусмотрена пятисторонняя загрузка и разгрузка груза, что очень удобно при любой инфраструктуре логистических хабов автопредприятий.

По прозвищу «Челнок»: первые подробности о беспилотнике КАМАЗа Автогигант получил патент на электрический беспилотный грузовой автомобиль без кабины для водителя и рассказал некоторые детали о машине. По прозвищу «Челнок»: первые подробности о беспилотнике КАМАЗа

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Фото: КАМАЗ