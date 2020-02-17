КАМАЗ хочет слиться с «Соллерсом»

Речь идет скорее всего не о слиянии, а об альянсе. Каким будет формат сотрудничества, пока неясно, но решение планируется принять до конца 2020 года.

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Крупнейший российский производитель грузовых автомобилей — КАМАЗ и один из основных производителей легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) Sollers проводят переговоры о создании альянса. Представитель «Соллерса» сообщил ТАСС, что вопрос обсуждается, как и конкретные области кооперации.

На самом КАМАЗе ранее рассказали «Ведомостям», что «принципиальное решение о создании альянса с Sollers уже принято». Рассматриваются различные схемы сотрудничества, одной из которых может стать слияние бизнеса. Правда, источник, близкий к Sollers, утверждает, что речи о слиянии или акционерных изменениях пока не идет.

На рынке полагают, что интерес КАМАЗа к «Соллерсу» может быть связан с желанием автогиганта выпускать легкие коммерческие автомобили, а также расширить модельный ряд среднетоннажных грузовиков, а Sollers в случае создания альянса расширит рыночные ниши.

Сами автопроизводители пока хранят молчание. Обычно о планах сотрудничества объявляют в связи с разработкой каких-то конкретных проектов, в данном случае есть ощущение, что автогиганты решили объединить усилия, чтобы совместно думать над перспективными планами. Считается, что альянс сможет заниматься развитием новых форм потребления коммерческих автомобилей, технологиями цифровизации продаж и маркетинга — совместными усилиями это делать экономически выгоднее. На начальном этапе компании могут наладить совместное производство автокомпонентов и заняться продвижением автомобилей, но все это только догадки.

Вице-премьер Юрий Борисов и руководство Минпромторга с идеей альянса знакомы, но пока ее никак не комментируют.

КАМАЗ входит в двадцатку ведущих мировых производителей грузовой техники, выпуская грузовики, прицепы, автобусы, двигатели и различный инструмент. Акционерами КАМАЗа являются госкорпорация «Ростех» (47,1%), ООО «Автоинвест» (23,54%) и германский автоконцерн Daimler (15%).

Sollers — российская автомобильная компания, выпускающая российские внедорожники УАЗ, а также бензиновые и дизельные двигатели ЗМЗ. Является партнером марок Ford, SsangYong и Mazda. Мажоритарный акционер «Соллерса» — Вадим Швецов.

В конце прошлого года во время визита президента на КАМАЗ ему показали новейшие разработки, которые скоро должны пойти в серию.



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