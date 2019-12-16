Путину показали уникальный КАМАЗ будущего

Во время визита президента на КАМАЗ ему продемонстрировали новейшие разработки, которые скоро должны пойти в серию, включая полуавтономный тягач Continent.

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Новый тягач КАМАЗ Continent имеет заводской индекс 54907 и относится к семейству К6, выпуск которого может начаться в ближайшие годы.

Магистральный тягач имеет гибридную силовую установку, состоящую из дизельного двигателя Р6 с пониженным расходом топлива (до 25 литров на 100 км пути), электромоторов и аккумуляторов.

В кабине тягача есть только одно место — для водителя, поэтому разработчики смогли оснастить ее всем необходимым, превратив практически в дом на колесах. Здесь есть холодильник, микроволновка и даже мультиварка. Кроме того, в кабине нашлось место умывальнику, зеркалу и сейфу. Кровать, если она не используется, складывается под потолок, а на ее месте может стоять столик.

КАМАЗ Continent получил цифровую панель приборов, справа от которой размещен 15,5-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы. Кабина семейства К6 лишена классических зеркал заднего вида. Их роль выполняют видеокамеры, выводящие изображение на мониторы, закрепленные на передних стойках.

Также Владимир Путин осмотрел КАМАЗы семейства К5 (54901), предсерийная сборка которых началась совсем недавно. На одной из машин президент оставил автограф.

Разработкой собственной системы автономного вождения КАМАЗ занимается уже давно и достиг в этом немалых успехов.

Фото: КАМАЗ