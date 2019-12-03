КАМАЗ без водителя уже ездит по заводской территории

Началось тестирование автономного КАМА3–4308. Грузовик без водителя задействовали в перевозке кабин с прессово-рамного завода на автомобильный.

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На заводской территории КАМАЗа начались тестовые заезды беспилотного грузовика, задача которого — освоить логистику. Передвигаться ему разрешили только в периметре промышленной площадки КАМАЗа, а заниматься он будет челночными перевозками, когда требуется доставлять грузы из одной точки в другую по определенному маршруту. Беспилотник окрестили «Одиссеем». Разработчики говорят, что он очень пунктуальный — погрешность навигации не превышает 3–5 см.

«Одиссей» построен на основе дизельного КАМАЗ-4308 и у него множество систем для обнаружения объектов: видеокамеры, радары, лидары, сонары. Вся информация поступает в мозг машины — центральный компьютер, где она анализируется. Автомобиль оборудован промышленным Wi-Fi, 4G и специальным УКВ-диапазоном на случай, если заглушены другие каналы связи, то есть экстренным каналом.

Глава КАМАЗа Сергей Когогин объяснил, почему грузовой беспилотник не выезжает на дороги общего пользования, хотя он, в принципе, для этого готов. Пока нет соответствующего законодательства, регулирующего передвижение автономного транспорта. И нормативную базу создадут точно не в 2020–2021 годах. Когогин уверен, что аварий с беспилотниками будет намного меньше, так как робот практически не совершает ошибок. Но если ДТП все же произойдет, кто будет нести ответственность за его последствия? Если человека за рулем нет, за мозги машины отвечает ее производитель. Но пока не все готовы это делать. А вот на территории завода люди могут принять на себя ответственность по эксплуатации беспилотного транспорта.

В ближайшей перспективе такие машины могут быть использованы для работы в тяжелых условиях: в шахтах, карьерах и на Крайнем Севере. Например, вскоре начнется тестирование автономного самосвала-беспилотника на угольном карьере Кузбасса — его собираются задействовать в перевозке угля.

Возможно, беспилотники и будут меньше ошибаться, но когда они это делают, остановить их бывает сложно. Так, в американском аэропорту однажды «взбесился» электрокар, доставляющий питание на борт самолета. Остановить его удалось только перевернув другой машиной.



Фото: КАМАЗ