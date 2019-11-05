В вечном споре сторонников шипованных и фрикционных шин со стороны последних все чаще звучит аргумент о чрезмерном износе асфальта от резины с «гвоздями». Он обоснован, однако принимать его следует с оговорками.
Если при осмотре авто продавец предъявляет вам копию ПТС, убедитесь, что имеете дело не с мошенником. На рынке б/у машин существует несколько схем, которыми пользуются недобросовестные торговцы. Что это за схемы, как отличить дубликат от оригинала и узнать, есть ли у автомобиля копия ПТС, рассказываем в материале.