Завершен международный проект по созданию роботизированного седельного тягача КАМАЗ-5490 NEO.

Один из новых автомобилей в линейке продукции грузового автогиганта — КАМАЗ-5490 NEO превратили в беспилотник. Его совместными усилиями создали ПАО «КАМАЗ», «ВИСТ Групп» (Группа компаний «Цифра») и Назарбаев Университет (Казахстан).

Подготовила к роботизированному вождению седельный тягач компания «ВИСТ Групп», частично его переоборудовав. Чтобы двигаться безопасно, автомобиль оснащен лидарами, радарами и системой позиционирования ведущих мировых производителей Continental, Quanergy, Trimble. Машину уже протестировали на полигоне инновационного центра Сколково, при этом на видео заметно, что за рулем никого нет.

Позже к проекту подключились разработчики из Казахстана, добавив к функционалу автомобиля систему компьютерного зрения, с помощью которой он может распознавать людей, животных, дорожные ограждения, разметку, а также самостоятельно перестраивать маршрут, чтобы объезжать препятствия.

Проект сложный и наукоемкий, но студенты и научные работники из Казахстана в сотрудничестве с инженерами «ВИСТ Групп» с задачей справляются. В команде разработчиков 20 человек.

На первоначальном этапе роботы-грузовики будут задействованы для перевозок грузов внутри промышленных объектов.

В мае стало известно, что тестовые беспилотники получат право ездить по дорогам Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Краснодарского края и Татарстана. Заявки на тестирование своих автономных машин уже подали КАМАЗ, «Яндекс», МАДИ, «Иннополис», КБ «Аврора» и Таганрогский университет.

Фото, видео: КАМАЗ