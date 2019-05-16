Названы еще четыре региона России, где будут испытывать автомобили-беспилотники

Материалы по темеНазваны области, куда не пустят беспилотники
В ближайшее время тестовые машины-беспилотннки получат право ездить по дорогам не только Москвы и Татарстана, но и Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Краснодарского края.
О расширении перечня регионов, где будут тестировать беспилотные автомобили, сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя Национальной технологической инициативы «Автонет».
Кроме того, беспилотники будут допущены на трассы М-7 «Волга» и М-4 «Дон». Правда, эти магистрали получат лишь статус транзитных дорог — по ним беспилотные машины смогут передвигаться под управлением человека до мест тестирования.
- Напомним, глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении эксперимента по тестированию беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в Москве и Татарстане еще в ноябре 2018 года, и эти испытания плаинровалось начать уже весной нынешнего года.
- Ранее стало известно, что заявки на тестирование своих автономных машин уже подали КАМАЗ, «Яндекс», МАДИ, «Иннополис», КБ «Аврора» и Таганрогский университет.
Фото: АГН «Москва»
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