Названы еще четыре региона России, где будут испытывать автомобили-беспилотники

Какие автомобили не стоит покупать на вторичном рынке

Получить готовый список б/у машин, которые не стоит покупать, желал бы любой водитель. Но ограничиться только списком неудачных экземпляров не получится. У «бэушек» намного больше подводных камней, чем вы себе представляете.