Названы еще четыре региона России, где будут испытывать автомобили-беспилотники

Зона тестирования беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования расширяется.

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В ближайшее время тестовые машины-беспилотннки получат право ездить по дорогам не только Москвы и Татарстана, но и Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Краснодарского края.

О расширении перечня регионов, где будут тестировать беспилотные автомобили, сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя Национальной технологической инициативы «Автонет».

Кроме того, беспилотники будут допущены на трассы М-7 «Волга» и М-4 «Дон». Правда, эти магистрали получат лишь статус транзитных дорог — по ним беспилотные машины смогут передвигаться под управлением человека до мест тестирования.

Фото: АГН «Москва»

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