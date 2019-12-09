КАМАЗ выпустит свои ГАЗели через год (или два)

Производитель грузовых машин сделает легкий коммерческий автомобиль массой до 3,5 тонн.

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Модельный ряд КАМАЗа через пару лет пополнится автомобилями, которые составят конкуренцию ГАЗелям. В планах компании — выпуск грузовых версий. О пассажирских конкурентах ГАЗели речи пока не идет.

Серийный выпуск грузовиков КАМАЗ массой до 3,5 тонн, по словам генерального директора предприятия Сергея Когогина, должен стартовать в 2021 или 2022 году. Продаваться автомобили собственной разработки будут под брендом КАМАЗ, пишут «Ведомости», а концерн Daimler, с которым сотрудничает предприятие, не имеет никакого отношения к проекту.

На сегодняшний день ГАЗели, выпускающиеся на заводе в Нижнем Новгороде, занимают около 45% рынка легких коммерческих автомобилей и не имеют конкурентов в своем ценовом диапазоне, благодаря чему продажи ГАЗа в ноябре 2019 года, согласно данным АЕБ, выросли на 25%, а в период с января по ноябрь 2019 года — на 6% (реализовано более 55 тыс. автомобилей разных моделей и версий).

Недавно в цехах КАМАЗа разбился грузовик: он съехал с конвейера прямиком в опору крыши.

Фото: Пресс-служба Федерального дорожного агентства/ТАСС