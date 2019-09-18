Сегодня, в 9:12 С конвейера — в опору: на КАМАЗе разбился грузовик Только что сошедший с конвейера КАМАЗ протаранил опору завода.
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Непонятные аварии случаются не только с автобусами, но и с грузовыми автомобилями. Недавно только что собранный КАМАЗ разбился при съезде с конвейера, не проехав и ста метров. Авария произошла в самом здании предприятия. На опубликованной фотографии видно, что новый автомобиль получил настолько сильные повреждения, что его теперь можно только, сняв колеса и часть навесного оборудования, списать в утиль. Руководитель пресс-службы КамАЗа Олега Афанасьев сообщил сайту KazanFirst, что авария произошла в момент съезда грузового автомобиля со сборочного конвейера. По невыясненным пока причинам машина под управлением перегонщика врезалась в металлическую опору здания. К счастью, конструкция выдержала удар, а в результате столкновения никто не пострадал. В данный момент на предприятии выясняют причины инцидента — стал ли он результатом дефектов сборки или в аварии виноват работник завода, управлявший тяжелым грузовиком. Фото: vk.com/kazan_news
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