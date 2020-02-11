В России появится грузовик без кабины. Испытания уже идут — журнал За рулем

В России появится грузовик без кабины. Испытания уже идут

Необычный автомобиль запатентовал КАМАЗ, который давно занимается разработкой беспилотного грузовика.

Материалы по теме
Путину показали уникальный КАМАЗ будущего

Производитель грузовых автомобилей КАМАЗ получил патент на новое транспортное средство, которое, судя по описанию и опубликованным в базе Федерального института промышленной собственности изображениям, является беспилотным. У грузовика нет кабины, где мог бы разместиться водитель.

Автомобиль является не только беспилотным грузовиком, но и электрическим транспортным средством, оснащенным электромоторами и аккумуляторами, расположенными под полом грузового отсека. Новый КАМАЗ имеет небольшой дорожный просвет, передний и задний бамперы, оптику и воздуховоды.

Среди оборудования автономного электрогрузовика числятся адаптивный круиз-контроль и интеллектуальный ограничитель скорости. Автомобиль способен объезжать препятствия и обгонять другие транспортные средства, совершая при этом необходимые перестроения из ряда в ряд. Кроме того, грузовик оснащен системой распознавания дорожных знаков и умеет проезжать перекрестки.

Разработкой беспилотного грузового автомобиля КАМАЗ занимается давно. Испытания прототипа начались в декабре прошлого года. Первым местом работы нового автомобиля станет угольная шахта «Листвяжная» на Кузбассе.

Изображения: КАМАЗ

В России появится грузовик без кабины. Испытания уже идут

Необычный автомобиль запатентовал КАМАЗ, который давно занимается разработкой беспилотного грузовика.

В России появится грузовик без кабины. Испытания уже идут — фото 1082903В России появится грузовик без кабины. Испытания уже идут — фото 1082904В России появится грузовик без кабины. Испытания уже идут — фото 1082905В России появится грузовик без кабины. Испытания уже идут
В России появится грузовик без кабины. Испытания уже идут

Необычный автомобиль запатентовал КАМАЗ, который давно занимается разработкой беспилотного грузовика.

В России появится грузовик без кабины. Испытания уже идут — фото 1082904В России появится грузовик без кабины. Испытания уже идут — фото 1082905В России появится грузовик без кабины. Испытания уже идут — фото 1082903В России появится грузовик без кабины. Испытания уже идут
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (1)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые
Загрузка...