В России появится грузовик без кабины. Испытания уже идут

Необычный автомобиль запатентовал КАМАЗ, который давно занимается разработкой беспилотного грузовика.

Материалы по теме Путину показали уникальный КАМАЗ будущего

Производитель грузовых автомобилей КАМАЗ получил патент на новое транспортное средство, которое, судя по описанию и опубликованным в базе Федерального института промышленной собственности изображениям, является беспилотным. У грузовика нет кабины, где мог бы разместиться водитель.

Автомобиль является не только беспилотным грузовиком, но и электрическим транспортным средством, оснащенным электромоторами и аккумуляторами, расположенными под полом грузового отсека. Новый КАМАЗ имеет небольшой дорожный просвет, передний и задний бамперы, оптику и воздуховоды.

Среди оборудования автономного электрогрузовика числятся адаптивный круиз-контроль и интеллектуальный ограничитель скорости. Автомобиль способен объезжать препятствия и обгонять другие транспортные средства, совершая при этом необходимые перестроения из ряда в ряд. Кроме того, грузовик оснащен системой распознавания дорожных знаков и умеет проезжать перекрестки.

Разработкой беспилотного грузового автомобиля КАМАЗ занимается давно. Испытания прототипа начались в декабре прошлого года. Первым местом работы нового автомобиля станет угольная шахта «Листвяжная» на Кузбассе.

В скором времени КАМАЗ выпустит конкурента ГАЗели.

Изображения: КАМАЗ