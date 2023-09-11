Представлена новая версия тягача КАМАЗ-54901 – беспилотный КАМАЗ Маяк

КАМАЗ показал беспилотник Маяк, который работает на трассе М-11 «Нева»

На завершившейся международной выставке Comtrans-2023 отечественный производитель КАМАЗ среди прочих экспонатов выставил Маяк – так теперь называется беспилотная модификация нового тягача КАМАЗ-54901.

С виду Маяк мало чем отличается от прочих тягачей поколения К5 – даже в салоне пока что сохранено рулевое колесо. И понятно, почему: в первое время следить за беспилотными машинами на маршруте будут водители-профессионалы. Напомним, с июня КАМАЗ запустил эксплуатацию таких машин на трассе М-11 «Нева».

Беспилотный КАМАЗ Маяк

Ранее проект беспилотного тягача на базе КАМАЗ-54901 назывался Континент. Официально смена названия никак не комментируется, но понятно, что в целом проект переживает довольно серьезное обновление, если не сказать перезагрузку.

Ведь и сам КАМАЗ-54901 фактически переродился – вместо европейских комплектующих от прежних европейских партнеров теперь широко используются «замещенные» компоненты.

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Фото: КАМАЗ