#
ТуристамIQ-тестПомощь автоюристаКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новейшие Соболь NN и Валдай 45 «засветились» в автопробеге по М-12Новейшие Соболь NN и Валдай 45 «засветились» в автопробеге по М-12
Соболь NN и Валдай 45 открыли участок М-12...
«Глупость и беспредел»: глава российской таможни оценил запрет на ввоз автомобилей в ЕС«Глупость и беспредел»: глава российской таможни оценил запрет на ввоз автомобилей в ЕС
Глава российской таможни назвал незаконным...
Танки Т-80БВМГотовится серийное производство «Танков Ла-Манша»
Самый оперативный российский танк будет...

Представлена новая версия тягача КАМАЗ-54901 – беспилотный КАМАЗ Маяк

КАМАЗ показал беспилотник Маяк, который работает на трассе М-11 «Нева»

На завершившейся международной выставке Comtrans-2023 отечественный производитель КАМАЗ среди прочих экспонатов выставил Маяк – так теперь называется беспилотная модификация нового тягача КАМАЗ-54901.

С виду Маяк мало чем отличается от прочих тягачей поколения К5 – даже в салоне пока что сохранено рулевое колесо. И понятно, почему: в первое время следить за беспилотными машинами на маршруте будут водители-профессионалы. Напомним, с июня КАМАЗ запустил эксплуатацию таких машин на трассе М-11 «Нева».

Беспилотный КАМАЗ Маяк
Беспилотный КАМАЗ Маяк

АО ВТБ Лизинг идет навстречу бизнесу и предлагает максимальный срок лизинга техники до 7 лет
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Корея, США, Эмираты или Россия? Изучаем состав масел, заместивших топовые бренды на нашем рынке

Снова штраф за среднюю скорость: 3 нерешенных проблемы

Ранее проект беспилотного тягача на базе КАМАЗ-54901 назывался Континент. Официально смена названия никак не комментируется, но понятно, что в целом проект переживает довольно серьезное обновление, если не сказать перезагрузку.

Ведь и сам КАМАЗ-54901 фактически переродился – вместо европейских комплектующих от прежних европейских партнеров теперь широко используются «замещенные» компоненты.

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Фото: КАМАЗ

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 3
Поделиться:
Оцените материал:
0