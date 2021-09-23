Новый КАМАЗ Континент готовят к запуску в серию

В следующем году от единственного в своем роде шоу-трака перейдут к испытаниям опытных образцов.

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Перспективный седельный тягач КАМАЗ Континент, пока известный лишь в качестве концепта, все-таки будет запущен в серийное производство. В 2022 году проект доведут как минимум до стадии предсерийных образцов, сообщает Youtube-канал MotorProject. Грузовик представляет собой дальнейшее развитие только выходящего на рынок семейства К5. По заводской классификации Континент носит индекс КАМАЗ-54907 и формально относится к следующему поколению — К6.

Принципиальные отличия от запущенного в 2019 году тягача КАМАЗ-54901 (К5) — это облегченная конструкция шасси, салон-трансформер, улучшенная аэродинамика, гибридный силовой агрегат и возможность автономного движения.

Технически реализовать процесс автономного движения возможно уже сейчас, считают на КАМАЗе. Однако впервые эта функция будет опробована на челнинских грузовиках, эксплуатирующихся изолированно от дорог общего пользования — там, где автономный транспорт не будет пересекаться с обычным, управляемым водителями. Поэтому первыми автономными грузовиками КАМАЗ станут карьерные самосвалы.

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Более традиционные грузовики тоже ждет серьезное развитие — основная ставка на предприятии в ближайшие годы будет сделана на семейство К5 и постепенное внедрение К6 и его первенца — тягача Континент. Что касается предыдущей генерации К4, то выпуск грузовиков на этой платформе будет прекращен в ближайшие пару лет, чтобы исключить внутреннюю конкуренцию между похожими моделями разных поколений.

Еще одно перспективное направление для КАМАЗа — грузовик на топливных элементах.

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Видео: Youtube / MotorProject