Беспилотные грузовики на трассе М-11 — в июне действительно поедут?

Два предсерийных образца сфотографировали на тестах – цифровая карта трассы почти готова…

Около двух месяцев назад глава Минтранса Виталий Савельев заявил, что первые беспилотные грузовики поедут по трассе М-11 «Нева» (Москва – Санкт-Петербург) уже в июне текущего года. Собственно, этот срок уже подошел.

Команда разработчиков беспилотного грузовика StarLine сообщила о подготовке цифровой модели трассы: по данным компании, она готова на 95%. Цифровая модель трассы – это карта для локального маневрирования, чтобы беспилотник мог перестраиваться по полосам и учитывать дорожные знаки.

На приложенных к пресс-релизу фото видно два грузовика – нетрудно определить, что это КАМАЗ-54901 и Mercedes-Benz Actros, в свое время «поделившийся» с КАМАЗом кабиной. Причем эмблема у челнинского грузовика по какой-то причине скрыта, а у немецкого – нет.

Источник называет это «неожиданной встречей беспилотников» StarLine и SberAutoTech и заявляет, что скоро таких машин будут сотни и тысячи. После завершения процесса валидации карты автомобиль сможет передвигаться в беспилотном режиме по всему маршруту трассы М-11, резюмируется в сообщении.

Точный срок запуска беспилотных фур по М-11 по-прежнему не называют, но напомним, что в начале 2023 года беспилотные КАМАЗы уже возили грузы по Гыданскому полуострову.

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Источник и фото: НПО СтарЛайн