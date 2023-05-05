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Началось! «Газпром нефть» теперь возит грузы беспилотниками

А в течение 2023 года к этой компании могут присоединиться еще несколько.

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Запуск беспилотников по трассе М-11 планируется в июне, московские улицы уже начали убирать роботы, а в рейсы на Восточно-Мессояхском месторождении (Гыданский полуостров) уже вышли первые КАМАЗы без водителей.

Да-да, беспилотные машины из Набережных Челнов теперь возят грузы по 140-километровому зимнику, соединяющему автономный нефтепромысел и поселок Тазовский.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Процесс контролируется спутниковой навигацией. На машинах стоят сенсоры нескольких типов. Они выстраивают цифровую карту дорог, сканируют объекты, распознают препятствия в радиусе 200 метров и выполняют еще ряд важных задач.

Источник сообщает, что программное обеспечение спутниковой навигационной системы – российское.

Как отметил гендиректор «Газпромнефть-Снабжения» Дмитрий Потапов, в 2023 году компания будет готова предоставить услугу беспилотных грузоперевозок не только «Газпром нефти», но и другим предприятиям.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Грузопоток

Фото: Газпром

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За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
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