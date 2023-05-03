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Роботы заменили уборщиков на улицах МосквыРоботы заменили уборщиков на улицах Москвы
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Роботы заменили уборщиков на улицах Москвы

Без перерыва на обед они способны работать по 16 часов в сутки.

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Первого в России робота-уборщика «Пикселя» запустили на московских улицах. Пока они работают в тестовом режиме. Их работоспособности позавидуют коммунальщики: «Пиксели» способны очищать тротуары в течение 16 часов без перерывов на обед.

Для самостоятельного перемещения робота используется система компьютерного зрения с функцией самообучения. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, летом «Пиксель» может делать влажную уборку и подметать тротуары, но у него сменное навесное оборудование, что позволяет использовать уборщика круглый год.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

«Пиксель» создан компанией «Автономика» — резидентом кластера «Ломоносов» в научно-технологической долине МГУ. Машина практически на 100% состоит из российских комплектующих, а некоторые элементы дизайна и системы управления разработаны с белорусскими коллегами.

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Источник и фото: Telegram Сергея Собянина

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