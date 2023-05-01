Штраф за парковку у дачи можно оспорить: вот что надо сделать

Наказание за это правонарушения выписывается на основании КоАП.

Фиксировать нарушения и выписывать постановления за парковку на газоне могут как инспекторы ГИБДД, так и отдельные созданные в конкретном городе и регионе службы. Нарушение могут фиксировать и простые граждане. На основании предоставленной фотоинформации уполномоченный орган назначит штраф.

А наказание за это нарушение весьма существенное – к примеру, в Москве штраф составляет 5 тыс. рублей для «физиков» и до 300 тыс. рублей – для юрлиц.

Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что штраф за парковку на газоне у дачного участка можно оспорить. Главное, чтобы было неочевидно, что это газон.

«Нужно приложить фото или видео с доказательством того, что машину вам ставить больше негде, и никакой это не газон, а обычная сорняковая трава, чтобы судья все это увидел. Тогда правда будет на вашей стороне. Более того, можно еще и вдогонку пожаловаться на неправомерные действия со стороны властей», – посоветовал парламентарий.

Он также добавил, что штрафы за парковку на газоне далеко не всегда правомерны. По его словам, власти, которые выписывают штрафы, объясняют свои действия несовершенством планирования и зонирования со стороны муниципалитета.

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Источник: РИА Новости

Фото: depositphotos.com