Штраф за парковку у дачи можно оспорить: вот что надо сделать
Фиксировать нарушения и выписывать постановления за парковку на газоне могут как инспекторы ГИБДД, так и отдельные созданные в конкретном городе и регионе службы. Нарушение могут фиксировать и простые граждане. На основании предоставленной фотоинформации уполномоченный орган назначит штраф.
А наказание за это нарушение весьма существенное – к примеру, в Москве штраф составляет 5 тыс. рублей для «физиков» и до 300 тыс. рублей – для юрлиц.
Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что штраф за парковку на газоне у дачного участка можно оспорить. Главное, чтобы было неочевидно, что это газон.
«Нужно приложить фото или видео с доказательством того, что машину вам ставить больше негде, и никакой это не газон, а обычная сорняковая трава, чтобы судья все это увидел. Тогда правда будет на вашей стороне. Более того, можно еще и вдогонку пожаловаться на неправомерные действия со стороны властей», – посоветовал парламентарий.
Он также добавил, что штрафы за парковку на газоне далеко не всегда правомерны. По его словам, власти, которые выписывают штрафы, объясняют свои действия несовершенством планирования и зонирования со стороны муниципалитета.
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Источник: РИА Новости
Фото: depositphotos.com
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