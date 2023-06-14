Стало известно, какие компании везут грузы по М-11 на беспилотных КАМАЗах
В соответствии с ранее заявленными планами, в июне по трассе М-11 «Москва - Петербург» беспилотные грузовики пойдут в первый реальный рейс. Запуск движения беспилотников проходит 14 июня на Петербургском международном экономическом форуме.
Минтранс сообщает, что в проекте задействованы машины ПЭК, Globaltruck и «Газпромнефть-снабжение». Первые коммерческие грузы этих компаний будут доставлены из Санкт-Петербурга в Москву.
Сообщается также, что помимо упомянутых в проекте примут участие «Старлайн», «Магнит», оператор дороги «Автодор» и автопроизводитель КАМАЗ.
К эксплуатации на М-11 допускаются только беспилотники, одобренные ФГУП НАМИ и имеющие соответствующую пометку от МВД РФ. На сегодня только КАМАЗ успел пройти все процедуры.
Сам КАМАЗ уже показал задействованные в первом рейсе грузовики. Это четыре магистральных тягача КАМАЗ-54901, имеющие на борту комплекс автопилота.
Проект «Беспилотные логистические коридоры», в рамках которого дается запуск по М-11, курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, а ответственным за реализацию выступает Минтранс РФ.
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Источник: ТАСС
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