#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
АВТОВАЗ рассмотрит возможность перехода бренда на кириллицуАВТОВАЗ рассмотрит возможность перехода бренда на кириллицу
То есть привычное уже слово Lada будем писать...
Еще один штраф можно будет оплатить со скидкой 50%Еще один штраф можно будет оплатить со скидкой 50%
Введение скидки одобрила Госдума.
Названы сроки появления серийного беспилотника УралНазваны сроки появления серийного беспилотника Урал
Прототип уже испытан на одном из предприятий...

Стало известно, какие компании везут грузы по М-11 на беспилотных КАМАЗах

Это четыре магистральных тягача КАМАЗ-54901, имеющие на борту комплекс автопилота.

За РулемБеспилотные КАМАЗы 14 июня выезжают на федеральную трассу

В соответствии с ранее заявленными планами, в июне по трассе М-11 «Москва - Петербург» беспилотные грузовики пойдут в первый реальный рейс. Запуск движения беспилотников проходит 14 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

Минтранс сообщает, что в проекте задействованы машины ПЭК, Globaltruck и «Газпромнефть-снабжение». Первые коммерческие грузы этих компаний будут доставлены из Санкт-Петербурга в Москву.

За Рулем

За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемРалли «Шелковый путь»: взгляд до стартаЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Сообщается также, что помимо упомянутых в проекте примут участие «Старлайн», «Магнит», оператор дороги «Автодор» и автопроизводитель КАМАЗ.

К эксплуатации на М-11 допускаются только беспилотники, одобренные ФГУП НАМИ и имеющие соответствующую пометку от МВД РФ. На сегодня только КАМАЗ успел пройти все процедуры.

Сам КАМАЗ уже показал задействованные в первом рейсе грузовики. Это четыре магистральных тягача КАМАЗ-54901, имеющие на борту комплекс автопилота.

Проект «Беспилотные логистические коридоры», в рамках которого дается запуск по М-11, курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, а ответственным за реализацию выступает Минтранс РФ.

Источник: ТАСС

Фото: КАМАЗ, Автопоток

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 5
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0