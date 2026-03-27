Выплаты по ОСАГО хотят увеличить: почему это может не понравиться водителям
Страховые компании в очередной раз жалуются на тяжелую судьбу. Одна из них даже обратилась в Конституционный суд с жалобой на законодательные нормы, которые позволяют судам взыскивать со страховщиков полную рыночную стоимость ремонта автомобиля сверх установленного лимита по ОСАГО в 400 тысяч рублей.
Чего хотят водители
Типичный случай, таких много: страховая компания уговорила владельца автомобиля на денежную компенсацию после ДТП – вместо ремонта автомобиля. А выплаченных денег на ремонт не хватило. Владелец машины – вот нехороший человек! – обратился в суд с требованием полной компенсации затрат на ремонт со стороны страховой. И суды всех инстанций встали на сторону автовладельца, поскольку по ст. 15 ГК РФ можно требовать полной компенсации убытков.
Чего хотят страховые
Теперь страховые компании негодуют: закон заставляет их выполнить невыполнимое! И ремонт вовремя провести не могут из-за отсутствия запчастей (автовладелец будет требовать неустойку), и сполна заплатить не могут – ибо это слишком дорого. Давайте, говорят, что-нибудь такое сделаем, чтобы страховым полегче жилось.
При этом страховщики забывают, что на подобные судебные тяжбы решается один автовладелец, а сотня других молча принимают ситуацию такой, какая она есть. Нормальная такая игра – в одни ворота.
Страховое сообщество требует убрать эту «правовую неопределенность». Давайте, говорят, или не больше 400 тысяч платить, или поднимем лимит выплат – ну а вместе с ним поднимется и стоимость полиса. А если денег на ремонт не хватает – идите в суд и требуйте компенсации с виновника ДТП.
Нарушил ПДД – плати больше
Еще одна идея, которую горит желанием реализовать Российский союз автостраховщиков, – это повышение стоимости полиса ОСАГО для водителей, которые нарушают ПДД.
В РСА говорят: у нас налажено взаимодействие с ГИБДД, есть база данных – так давайте повышать стоимость полисов не только тем, кто совершает ДТП, но и тем, кто регулярно нарушает Правила дорожного движения. Если человек совершает 20 нарушений в год, то коэффициент у него повышается. Если у него менее пяти нарушений в год – снижается. Чтобы водители ездили аккуратнее.
И, вроде бы, всё логично. Но стоит лишь открыть этот ящик Пандоры – и через несколько лет с помощью «донастройки механизма» мы придем к тому, что повышать стоимость полиса станут и за одно нарушение – так, на всякий случай. И это при постоянно растущем количестве камер, которые штрафуют за всё подряд – правда, не водителей, а собственников машин.
А еще предлагают ввести повышающий коэффициент при оформлении полиса ОСАГО для автомобилей старше 30 лет. Говорят, это может стать для автомобилистов стимулом к обновлению транспорта. Хотя для обновления транспорта водителям нужна не забота страховых, а более высокие доходы.
Geely представила кроссовер Galaxy M7
5 способов сократить расходы на авто
Удлинённый Tank 300 получил новые версии
Выплаты увеличат – неужели?
Есть во всём этом единственный лучик света: группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о повышении лимитов выплат по ОСАГО – с нынешних 400 тысяч до 700 тысяч рублей за ущерб имуществу и с 500 тысяч до 800 тысяч рублей за ущерб жизни и здоровью. Кроме того законопроект предусматривает введение механизма ежегодной индексации страховых сумм с учетом индекса потребительских цен (базовой инфляции).
Конечно, повышение лимита «по железу» до 700 тысяч рублей не решит всех проблем, но это лучше, чем ничего. Как вы думаете, примут такой закон?
- Есть мнение, что всю систему ОСАГО нужно изменить, привязав страховку не к машине, а к водителю.
