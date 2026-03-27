Выплаты по ОСАГО хотят увеличить: почему это может не понравиться водителям

Страховое лобби требует убрать из закона об ОСАГО «правовую неопределенность»

Страховые компании в очередной раз жалуются на тяжелую судьбу. Одна из них даже обратилась в Конституционный суд с жалобой на законодательные нормы, которые позволяют судам взыскивать со страховщиков полную рыночную стоимость ремонта автомобиля сверх установленного лимита по ОСАГО в 400 тысяч рублей.

Рекомендуем Как не остаться должником своей же страховой компании

Чего хотят водители

Типичный случай, таких много: страховая компания уговорила владельца автомобиля на денежную компенсацию после ДТП – вместо ремонта автомобиля. А выплаченных денег на ремонт не хватило. Владелец машины – вот нехороший человек! – обратился в суд с требованием полной компенсации затрат на ремонт со стороны страховой. И суды всех инстанций встали на сторону автовладельца, поскольку по ст. 15 ГК РФ можно требовать полной компенсации убытков.

Чего хотят страховые

Теперь страховые компании негодуют: закон заставляет их выполнить невыполнимое! И ремонт вовремя провести не могут из-за отсутствия запчастей (автовладелец будет требовать неустойку), и сполна заплатить не могут – ибо это слишком дорого. Давайте, говорят, что-нибудь такое сделаем, чтобы страховым полегче жилось.

При этом страховщики забывают, что на подобные судебные тяжбы решается один автовладелец, а сотня других молча принимают ситуацию такой, какая она есть. Нормальная такая игра – в одни ворота.

Страховое сообщество требует убрать эту «правовую неопределенность». Давайте, говорят, или не больше 400 тысяч платить, или поднимем лимит выплат – ну а вместе с ним поднимется и стоимость полиса. А если денег на ремонт не хватает – идите в суд и требуйте компенсации с виновника ДТП.

Нарушил ПДД – плати больше

Еще одна идея, которую горит желанием реализовать Российский союз автостраховщиков, – это повышение стоимости полиса ОСАГО для водителей, которые нарушают ПДД.

Рекомендуем Правда и мифы про черный список страховщиков

В РСА говорят: у нас налажено взаимодействие с ГИБДД, есть база данных – так давайте повышать стоимость полисов не только тем, кто совершает ДТП, но и тем, кто регулярно нарушает Правила дорожного движения. Если человек совершает 20 нарушений в год, то коэффициент у него повышается. Если у него менее пяти нарушений в год – снижается. Чтобы водители ездили аккуратнее.

И, вроде бы, всё логично. Но стоит лишь открыть этот ящик Пандоры – и через несколько лет с помощью «донастройки механизма» мы придем к тому, что повышать стоимость полиса станут и за одно нарушение – так, на всякий случай. И это при постоянно растущем количестве камер, которые штрафуют за всё подряд – правда, не водителей, а собственников машин.

А еще предлагают ввести повышающий коэффициент при оформлении полиса ОСАГО для автомобилей старше 30 лет. Говорят, это может стать для автомобилистов стимулом к обновлению транспорта. Хотя для обновления транспорта водителям нужна не забота страховых, а более высокие доходы.

Выплаты увеличат – неужели?

Рекомендуем ЦБ готов поддержать новые инициативы в сфере ОСАГО

Есть во всём этом единственный лучик света: группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о повышении лимитов выплат по ОСАГО – с нынешних 400 тысяч до 700 тысяч рублей за ущерб имуществу и с 500 тысяч до 800 тысяч рублей за ущерб жизни и здоровью. Кроме того законопроект предусматривает введение механизма ежегодной индексации страховых сумм с учетом индекса потребительских цен (базовой инфляции).

Конечно, повышение лимита «по железу» до 700 тысяч рублей не решит всех проблем, но это лучше, чем ничего. Как вы думаете, примут такой закон?

Есть мнение, что всю систему ОСАГО нужно изменить, привязав страховку не к машине, а к водителю.