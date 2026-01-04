Как не остаться должником своей же страховой компании

«За рулем» разбирал случаи, когда страховая компания может разорить клиента

Каждый из нас покупает ОСАГО прежде всего для того, чтобы жить спокойно: все вопросы по возмещению ущерба потерпевшему на себя возьмет страховая компания. Но в этой схеме есть один нюанс, размером примерно с айсберг, который погубил «Титаник». И называется он регресс.

Это ситуация, при которой страховщик сначала выплачивает компенсацию пострадавшему, а потом принимается за виновника и требует вернуть потраченные деньги. Возможно, вы вообще никогда не слышали про регресс, но поверьте: он встречается гораздо чаще, чем кажется. И суммы там фигурируют отнюдь не символические: от нескольких десятков тысяч до сотен тысяч рублей.

Основания для регресса, или 10 способов разозлить свою страховую

В статье 14 ФЗ №40 «Об ОСАГО» четко прописаны десять (грехов) случаев, за которые придется расплачиваться дважды. Алгоритм такой: если вы натворили дел на дороге, ваш страховщик компенсирует пострадавшим до 400 тысяч рублей за поврежденное имущество. Все, что свыше этой суммы, вам придется компенсировать уже из своего кармана, если страховая подает регрессный иск. А она, вероятнее всего, подаст, потому что за всю историю автомобилизма не было официально зафиксировано ни одного акта безвозмездной помощи автомобилистам со стороны страховых компаний.

Вот 10 самых популярных оснований для регресса.

1. Управление в состоянии опьянения или отказ от медосвидетельствования.

2. Побег с места ДТП.

3. Управление без прав или с просроченными правами.

4. За рулем был человек, не вписанный в полис.

5. ДТП произошло вне периода использования авто, указанного в договоре.

6. Водитель скрыл данные или солгал при оформлении полиса.

7. Ремонт или утилизация машины до осмотра эксперта.

8. Отсутствие диагностической карты у такси/грузовиков/автобусов.

9. Использование прицепа, не указанного в полисе.

10. Умысел – если будет доказано, что авария была подстроена.

1. Управление в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования

Открывает наш список, пожалуй, самый очевидный пункт. Сели за руль в нетрезвом состоянии – готовьтесь оплачивать последствия аварии из собственного кармана. Причем неважно, выпили вы до ДТП или после него (да, некоторые водители пытаются потом выкрутиться именно таким объяснением).

Та же история – с медосвидетельствованием. Страховая выплатит деньги пострадавшим, а потом придет к вам за возмещением.

2. Побег с места ДТП

«Герой» скрылся с места аварии? Поздравляем его: он стал главным героем остросюжетного экшена, в котором точно не будет хэппи-энда. Нередки и ситуации с бесконтактными ДТП: водитель кого-то подрезал, уехал, а за его спиной произошла авария. Формально он даже не участвовал в столкновении, но юридически он – виновник. А если к моменту, когда его обнаружит полиция, он успеет выпить, то его еще и водительских прав лишат.

3. За рулем был человек, не вписанный в полис

Дали другу порулить, а он в полис не вписан? Готовьтесь к тому, что в случае ДТП страховая выплатит деньги потерпевшему, но потом подаст в суд на вашего друга и взыщет все до копейки. Исключение – если у вас открытая страховка без ограничений по водителям, но такие полисы стоят значительно дороже (в среднем на 80%, если анализировать данные сервиса «Сравни.ру»).

4. Управление без прав или с просроченными правами

Вас лишили прав, но вы все равно сели за руль и попали в аварию? Страховая не оставит пострадавших без компенсации – как и вас без иска. Причем в данном случае абсолютно неважно, вписаны ли вы в полис или являетесь собственником автомобиля. Если срок лишения не истек, садиться за руль запрещено законом.

Но есть и другая ситуация. Предположим, вы вообще никогда не получали права или они у вас просрочены. А может быть, вы забыли вовремя поменять документы после истечения срока действия? С юридической точки зрения это равносильно управлению автомобилем без прав. И если в этот момент случится авария, регресс неизбежен. Страховая выплатит ущерб пострадавшим, но потом выставит счет вам. И будет права, ведь вы управляли транспортным средством, не имея на то законного права.

Напомним, наказание за езду без прав очень разное и будет зависеть от конкретной ситуации:

5. ДТП произошло вне периода использования авто, указанного в договоре

Многие водители экономят, покупая полис с ограниченным периодом использования – например, только на три летних месяца. И вот наступает октябрь, и у человека появляется острая необходимость выехать. Он решает рискнуть и – вот незадача – попадаете в аварию. Результат вы уже знаете: страховая платит пострадавшим, а водителю выставляет счет.

6. Водитель скрыл данные или солгал при оформлении полиса

При покупке полиса водитель случайно указал свою девичью фамилию, приукрасил стаж, «забыл» упомянуть, что работает таксистом, или занизил мощность мотора ради экономии? С появлением возможности оформить полис онлайн «подкручивать данные» стало еще проще. Но если обман вскроется после аварии, придется вернуть все, что страховая выплатила потерпевшим.

7. Ремонт или утилизация машины до осмотра эксперта

После аварии страховщику нужно 15 дней на осмотр и экспертизу повреждений (ч.8 ст.12 ФЗ №40 «Об ОСАГО»). Это правило введено для того, чтобы исключить мошенничество. Представим ситуацию: человек попал в мелкое ДТП, потом через неделю врезался куда-то еще раз, а потом заявил страховщику, что все повреждения остались от первого случая. Если машина уже отремонтирована, страховая не сможет установить, какие именно повреждения относятся к заявленному ДТП.

Но некоторые водители не могут потерпеть 15 дней и мчатся в сервис или, того хуже, утилизируют машину. Когда страховой эксперт приезжает на осмотр, а машины уже нет или она отремонтирована, регресс неизбежен. Доказать реальный размер ущерба становится невозможно, так что страховая компания вправе взыскать с виновника уплаченное потерпевшему.

8. Отсутствие диагностической карты у такси/грузовиков/автобусов

Владельцам такси, автобусов и грузовиков, перевозящих пассажиров или опасные грузы, нужно помнить о диагностической карте. Отсутствие актуальной карты на момент ДТП автоматически дает страховщику право на регресс.

9. Использование прицепа, не указанного в полисе

Грузовики ко всему прочему обязаны указывать в полисе ОСАГО прицепы. Если прицеп не вписан в полис, а ДТП произошло именно с ним (например, прицеп был неисправен или отцепился), это также является основанием для регресса. А вот у владельцев легковушек прямой обязанности «протоколировать» наличие прицепа в полисе нет.

10. Умысел

Самый редкий, но вместе с тем самый тяжелый случай: если докажут, что водитель специально устроил аварию (например, чтобы отомстить обидчику, причинить вред конкретному человеку или получить страховку). И тут регресс станет меньшей из его проблем. Параллельно может встать вопрос еще и о возбуждении в отношении водителя уголовного дела.

Реальные случаи из судебной практики

1. Пьяная авария и счет на 180 тысяч рублей

В Свердловской области водитель устроил ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Страховая выплатила потерпевшему 180 000 рублей, а потом подала регрессный иск к виновнику.

Суд поддержал страховщика: наличие медицинского освидетельствования подтвердило вину. Итог – взыскание суммы, равной страховой премии.

2. Не вписаны в полис? – «Минус» 72 тысячи рублей

В Москве произошло ДТП: за рулем оказался водитель, которого не было в полисе ОСАГО.

Страховая выплатила пострадавшему 72 400 руб., но позже обратилась в суд, который установил: раз полис ограниченный, а водитель в него не вписан, регресс абсолютно законен. Итог – взыскание всей суммы плюс госпошлина.

3. Такси под видом личной машины

Автовладелица оформила ОСАГО на Kia Rio как на «личное авто». На деле машина имела лицензию такси. Для такси полис дороже, а значит страховая премия была занижена.

В июне 2018 года арендатор на этой машине попала в ДТП, ущерб – 254 400 руб. Тогда-то и вскрылось несоответствие. Компания «Ингосстрах» заплатила потерпевшему, но подала регрессный иск и выиграла: владелица возместила всю сумму плюс судебные расходы.

Что делать, если вам пришел регрессный иск

1. Не игнорировать повестку. Письмо из суда – это не спам, который можно заблокировать и забыть. Если продолжать прятать голову в песок, следом за повесткой появится исполнительный лист, а дальше приставы могут арестовать счета и имущество.

2. Проверить законность требований истца. Все мы ошибаемся, и страховщики – не исключение. Они тоже иногда подают иски без реальных оснований.

3. Собрать доказательства. Видеорегистратор, свидетели, документы – пригодится все, что может напрямую или косвенно подтвердить вашу правоту.

4. Обратиться к юристу. Страховое право – весьма специфическая отрасль, тут лучше не импровизировать. Особенно, если сумма иска исчисляется пятью и более нулями.

5. Попробовать договориться. Некоторые компании идут навстречу виновникам ДТП и соглашаются на рассрочку или мировое соглашение. Потому что им тоже проще договориться с вами напрямую, чем судиться.

Лучший способ не стать должником своей же страховой компании – быть адекватным водителем и честным человеком.

