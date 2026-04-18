Авто повредили в сервисе? Вот четкий план, как заставить их заплатить

Юрист Воропаев: При повреждении машины в СТО снимайте видео с адресом сервиса

Когда автомобиль возвращают из сервиса с новыми вмятинами или царапинами, многие водители просто разводят руками. Автоюрист Лев Воропаев объяснил, что сдаваться не стоит – есть чёткий алгоритм действий, который заставит мастерскую отвечать за ущерб.

Первым делом нужно оформить всё документально. В акте приёма-передачи машины обязательно укажите, что повреждения появились именно во время ремонта или обслуживания. Правда, сервис может отказаться даже выдать этот акт – такое, увы, случается.

Что делать, если документов нет

В этой ситуации главным доказательством станет видео. Снимать нужно так, чтобы в кадр попали и сами дефекты на кузове или стекле, и обстановка вокруг, недвусмысленно указывающая на то, что машина находится на территории конкретного техцентра. Зафиксируйте вывеску, адрес на здании, номерные знаки соседних автомобилей. Чем больше деталей – тем лучше.

После этого смело звоните в полицию. Приезд наряда и составление протокола – официальное подтверждение инцидента, которое потом сложно оспорить. У сотрудников можно будет запросить копии всех бумаг.

Дальнейшие шаги к компенсации

После инцидента важно оценить ущерб и направить автосервису претензию с требованием добровольно возместить убытки. Если руководство сервиса проигнорирует претензию или ответит отказом, дорога одна – в суд. По словам Воропаева, судьи в таких спорах обычно встают на сторону потребителя. Помимо суммы за ремонт, с недобросовестного сервиса можно взыскать штраф за неудовлетворение законных требований, а иногда и компенсацию морального вреда.