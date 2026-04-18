С этой доработкой вы забудете, что такое перегрев автомобиля жарким летом

Читатель «За рулем» установил дополнительную помпу в контур системы охлаждения

На многие автомобили концерна Volkswagen с завода устанавливается электропомпа.

Она улучшает отдачу тепла от отопителя зимой и предотвращает перегрев летом. Особенно полезно устройство для автомобилей с газобаллонным оборудованием, так как контур отопителя удлиняется и его гидравлическое сопротивление растет.

На свою машину другой марки я установил электронасос фирмы Lunfei (копия изделия Bosch). Помпа бесщеточная, компактная, легкая, не требует дополнительного крепления, она просто висит на патрубках отопителя.

Дополнительная электропомпа в системе охлаждения.

Советую поставить фильтр на входной патрубок отопителя, а электропомпу лучше установить на выход из печки. Подсоединить можно к цепи, на которой напряжение появляется сразу после включения зажигания, или через отдельный выключатель.

Т. Бакиев , Республика Башкортостан

