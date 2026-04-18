МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
С этой доработкой вы забудете, что такое перегрев автомобиля жарким летом

Читатель «За рулем» установил дополнительную помпу в контур системы охлаждения

На многие автомобили концерна Volkswagen с завода устанавливается электропомпа.

Рекомендуем
Доработка, которая спасет от капремонта

Она улучшает отдачу тепла от отопителя зимой и предотвращает перегрев летом. Особенно полезно устройство для автомобилей с газобаллонным оборудованием, так как контур отопителя удлиняется и его гидравлическое сопротивление растет.

На свою машину другой марки я установил электронасос фирмы Lunfei (копия изделия Bosch). Помпа бесщеточная, компактная, легкая, не требует дополнительного крепления, она просто висит на патрубках отопителя.

Дополнительная электропомпа в системе охлаждения.
Советую поставить фильтр на входной патрубок отопителя, а электропомпу лучше установить на выход из печки. Подсоединить можно к цепи, на которой напряжение появляется сразу после включения зажигания, или через отдельный выключатель.

Т. Бакиев , Республика Башкортостан

Приз автору совета – алкотестер полупроводниковый AIRLINE

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет
ЖУРНАЛ
НА ДОМ

Рекомендуем
Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • О том, как самостоятельно диагностировать неисправность отопителя в машине, рассказано тут.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Ревин Алексей
Фото:Т. Бакиев
Количество просмотров 11
18.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0