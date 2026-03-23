#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиУтильсборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Кривой» руль обошелся в 3000 рублей: как мы подправили тестовую Искру
23 марта
Почти 23 миллиона машин в РФ ездят без ОСАГО

РСА: в последние годы почти 23 млн автомобилей не были застрахованы по ОСАГО

Несмотря на требования закона, каждый третий автомобиль в стране остается без обязательной «автогражданки».

Рекомендуем
Анализ данных ГИБДД и Банка России показал, что из 67,5 миллиона зарегистрированных транспортных средств на начало 2025 года полис есть лишь у 44,6 миллиона владельцев. Таким образом, более 22 миллионов машин передвигаются по дорогам, нарушая установленные нормы.

Хотя ситуация начинает выправляться – по сравнению с 2024 годом количество нарушителей в страховом поле сократилось на миллион – проблема остается острой. Эксперты связывают массовый отказ от оформления ОСАГО с несправедливостью выплат. Как отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, текущие справочники занижают реальную стоимость запчастей и ремонта, делая страховку попросту бесполезной для водителей.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Исправить ситуацию, по мнению специалистов, может пересмотр системы ценообразования или тотальная проверка камерами. 

Однако пока власти лишь ограничили штрафы за отсутствие полиса одним взысканием в сутки, что вряд ли кардинально повлияет на статистику.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  ТАСС
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos | АГН Москва
Количество просмотров 14
23.03.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0