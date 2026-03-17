Госдума ограничила штрафы за езду без ОСАГО: теперь не чаще раза в сутки

Госдума приняла закон об однократном за сутки штрафе за езду без ОСАГО

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который вносит важное изменение в порядок наказания водителей за отсутствие действующего полиса ОСАГО .

Согласно документу, опубликованному на сайте нижней палаты парламента, штрафовать за это нарушение будут не чаще одного раза в течение суток.

Как пояснил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, принятие закона является подготовительным этапом к запуску в 2026 году системы автоматической фиксации наличия полисов ОСАГО с помощью дорожных камер.

Необходимость поправок объясняется несовершенством текущей редакции статьи 12.37 КоАП. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действующая формулировка допускает возможность многократного привлечения водителя к ответственности за одно и то же нарушение в течение одного дня. Это создавало препятствия для внедрения автоматической системы контроля, которая могла бы фиксировать отсутствие страховки на каждом проезде автомобиля под камерой.

Ранее «За рулем» сообщал , что в России возобновили продажи кроссоверов Hyundai Santa Fe по цене от 3,86 млн рублей.

Источник:  Система обеспечения законодательной деятельности
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
17.03.2026 
