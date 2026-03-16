ОСАГО под вопросом: почему пятая часть водителей в РФ отказывается от полиса

Эксперт Андрей Белоусов назвал причины, почему многие водители не страхуют ОСАГО

Почти 20% транспортных средств в стране передвигаются без полиса ОСАГО, выяснили «Известия».

Журналисты сравнили данные МВД о парке машин и реальные продажи страховок, и обнаружили такой разрыв.

Представители страхового сообщества призывают не драматизировать ситуацию: по их словам, многие из этих авто просто стоят в гаражах и не появляются на дорогах. Тем не менее, масштаб явления заставляет задуматься о глубинных причинах.

Мнение специалиста

Андрей Белоусов, автоэксперт, к.э.н., доцент Финансового Университета при Правительстве РФ:

– Причин этому явлению несколько. Во-первых, это относительно высокая стоимость самого полиса ОСАГО. Особенно это касается страхования ответственности для молодых водителей с небольшим стажем вождения.

При этом отмечу, что лимиты выплат по повреждению имущества по ОСАГО составляют всего 400 тыс. рублей. Они последний раз менялись более 12 лет назад и сейчас уже не соответствуют ни ценам на запчасти и ремонт, ни стоимости новых автомобилей.

Рекомендуем Почему вызов ГАИ к месту ДТП может обернуться штрафом 1000 рублей

Во-вторых, это отсутствие действенной системы контроля за эксплуатацией транспортных средств без полиса ОСАГО. Панацеей здесь может стать привязка камер видеофиксации к системе оформления полисов ОСАГО. Это поможет в автоматическом порядке выявлять в потоке машины без оформленного полиса и высылать штрафы их владельцам.