В России готовятся серьезные изменения в ОСАГО: подробности

Банк России разработал ряд изменений в правила ОСАГО

Центробанк подготовил целый ряд поправок к правилам ОСАГО, которые затронут сразу несколько категорий водителей. Проект соответствующего указания уже опубликовали на официальном сайте регулятора. В частности, изменения коснутся супругов погибших участников СВО, порядка возврата денег за полис и выплат по европротоколу.

Все эти нововведения, по сути, приводят действующее регулирование в соответствие с законами, которые были приняты ещё в 2025 году.

«Норма для супругов погибших участников СВО позволит сохранить непрерывность страхования и избежать ситуации, когда семья фактически лишается возможности пользоваться автомобилем до завершения наследственных процедур», – объяснил вице-президент «Ренессанс страхования» Сергей Демидов.

Одна из главных проблем сегодня – это сроки оформления наследства. Право собственности на машину сейчас можно получить не раньше чем через шесть месяцев, и это при условии отсутствия завещания. По новому проекту всё будет проще: достаточно предоставить документы, выданные нотариусом, и договор ОСАГО можно заключить, даже не дожидаясь окончания процедуры вступления в наследство.

Ещё одно важное изменение касается возврата страховой премии. ЦБ предлагает закрепить за владельцами полисов право вернуть часть денег, если они откажутся от договора ОСАГО до того, как он начал действовать. Сейчас ситуация абсурдная: премию не возвращают даже тогда, когда страховка фактически ещё не вступила в силу. Если поправки примут, гражданин сможет получить обратно уплаченную сумму, правда, за вычетом 22 % – эти деньги идут на расходы страховщика и обязательные отчисления в резервы.

Что касается европротокола, то тут решили отказаться от жёсткой фиксации лимита в 200 000 рублей. Раньше эта сумма была прямо прописана в правилах для случаев, когда ДТП оформляется без полиции и между водителями есть разногласия. Теперь из текста это указание уберут и оставят лишь отсылку к закону об ОСАГО – именно он и будет определять размер компенсации.