Почему вызов ГАИ к месту ДТП может обернуться штрафом 1000 рублей

«За рулем» напомнил, как вести себя после ДТП и когда не стоит звать ГАИ

Попасть в аварию может даже опытный водитель и на самой современной машине. Поэтому важно заранее знать, что делать в случае ДТП. Иначе из-за ошибок можно потерять деньги.

Алгоритм действий при ДТП

При аварии главное быстро понять, насколько все плохо, и успокоиться. От вашего хладнокровия зависит многое. Сначала проверьте состояние всех участников ДТП и, если надо, вызовите им скорую помощь по номеру 112.

При отсутствии пострадавших выполняются следующие действия:

сразу включите аварийку и выставьте аварийный знак (красный треугольник ставится в городе за 15 метров от автомобиля, на загородной трассе – за 30 метров);

сделайте четкие фото места аварии, машин и всего вокруг (знаки, дома, заборы…) – должно быть хорошо видно, где именно произошло ДТП, что облегчит работу инспекторам и страховщикам;

при необходимости и по возможности отгоните машину на обочину, чтобы не мешала другим участникам движения – по закону это разрешено, наказания за такое перемещение нет, а если сомневаетесь, почитайте нашу подробную статью на эту тему;

ничего не трогайте на месте аварии – пусть осколки и обломки остаются там, где упали, пока не приедет ГАИ;

зафиксируйте имена, телефоны и номера страховок других участников аварии – эти данные пригодятся, если придется судиться за компенсацию ущерба сверх ОСАГО.

Если у виновника ДТП нет полиса ОСАГО

Без страховки у виновника аварии возникнут проблемы. И дело не в штрафе за отсутствие полиса ОСАГО или если водитель не вписан в страховку.

Каков порядок действий в этом случае:

убедитесь, что у виновника аварии нет полиса ОСАГО;

возьмите контакты пассажиров и свидетелей аварии на случай разбирательств;

позвоните в ГАИ и сразу сообщите, что у виновника ДТП нет страховки – это упростит общение и ускорит прибытие экипажа к месту ДТП;

свяжитесь со своим страховщиком, объяснив ситуацию;

при серьезном ущербе для обращения в суд может потребоваться помощь юриста – найдите контакт хорошего специалиста.

Если виновник ДТП вы и у вас нет полиса ОСАГО

Учитывайте, что быстро оформить ОСАГО после аварии и рассчитывать на выплату от страховой не выйдет. Полис не начинает действовать в тот же день.

Некоторые дельцы предлагают оформить ОСАГО задним числом онлайн, но это большой риск. Инспектор сочтет это обманом, а штраф составит до 80 тысяч рублей (ч. 5 ст. 327 УК РФ). Если докажут вашу причастность к подделке, то можно получить тюремный срок.

Категорически не рекомендуем подавать поддельный полис в страховую за выплатами. Могут обвинить по ст. 159.5 УК РФ, что грозит крупным штрафом, исправительными работами или арестом на срок до 4 месяцев.

Как действовать виновнику ДТП при отсутствии полиса ОСАГО:

нужно честно признать свою вину и не покидать место ДТП;

сообщить правоохранительным органам о ДТП, чтобы те прибыли на место и оформили протокол, получить штраф за отсутствие страховки и за нарушение ПДД, приведшее к аварии;

записать контакты свидетелей аварии на случай возможных судебных разбирательств;

если пострадали люди или сильно поврежден чужой автомобиль, то для защиты интересов следует проконсультироваться с юристом.

В каких случаях ДТП можно оформить самим, а когда нужно вызывать ГАИ

ГАИ вызывать необязательно, обращаясь к ним из-за мелкого ДТП – есть риск получить штраф 1000 руб. (КоАП РФ, статья 12.27). На деле такие штрафы редкость, но они есть, так как придраться к действиям растерянного водителя несложно.

Когда необходимо вызывать ГАИ:

если есть пострадавшие и серьезные повреждения ТС;

если другой участник ДТП не согласен с вашей версией произошедшего;

если у кого-то из водителей нет нужных документов, например полиса ОСАГО;

в случае наезда на пешехода.

В каких случаях ДТП можно оформить самостоятельно:

если в ДТП попали не более двух ТС;

если оба участника сходятся во мнении по всем обстоятельствам ДТП;

при сумме ущерба не более 400 тысяч рублей;

если полисы ОСАГО имеются у обоих водителей аварии;

если в результате ДТП никто не получил травм.

Правильное поведение при аварии не поможет починить машину и не восстановит потраченные нервы. Зато поможет справиться с паникой, избежать неприятностей с законом и быстрее разобраться с последствиями аварии.

