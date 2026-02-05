Новый автомобиль с «памятью» на дорогу: чем он удивит в городе?

В КНР представлен электрокар QQ3EV с автопилотом Falcon 500 и батареями LFP

Новый электромобиль QQ3EV дебютировал в Китае, предлагая покупателям не просто транспортное средство, а комплекс решений для городских поездок.

Его внешность – это типичный современный дизайн с «цифровым» лицом: радиаторная решетка здесь отсутствует, фары выполнены круглыми, а дверные ручки спрятаны в кузов. По сути, машина выглядит очень цельно и футуристично.

Габариты новинки нельзя назвать большими: длина составляет 4195 мм, ширина – 1811 мм, а высота – 1569 мм. При этом колесная база в 2700 мм обещает довольно просторный салон для автомобиля такого класса. Платформа с этими параметрами позволила удержать снаряженную массу на уровне 1275 килограммов, что для электрокара является хорошим показателем.

Технические характеристики

Под капотом, вернее, на оси, установлен электромотор от компании Suzhou Inovance Automotive. Его мощность – 58 кВт, что примерно равно 78 лошадиным силам. Этого достаточно для городского ритма, а максимальная скорость заявлена на отметке 125 км/ч. Энергию для него поставляют литий-железо-фосфатные (LFP) аккумуляторы, которые производит Gotion High-tech. Такие батареи известны своей долговечностью и стабильностью.

Главной же фишкой модели стала интеллектуальная система Falcon 500. Она не просто помогает водителю, а в какой-то степени его подменяет. Речь идет о функции городского автопилота NOA, которая способна самостоятельно справляться со сложными сценариями в плотном трафике.

Кстати, система умеет и парковаться – причем полностью автоматически в разных условиях. Но самое интересное – это «запоминающий» автопилот для ежедневных маршрутов, например от дома до работы. Машина буквально учится дороге и со временем может предложить более уверенное и плавное управление на знакомом пути.

