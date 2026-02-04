#
В России могут начать производство разных моделей BMW

Эксперт Чернов: На заводе «Автотор» могут расширить модельный ряд BMW

Производство BMW в России может пойти дальше уже возобновляемых кроссоверов X5 и X7. По крайней мере, такие планы прорабатываются, хотя конкретных сроков и моделей пока нет, рассказал эксперт по подбору иномарок Кирилл Чернов.

«Хочется, чтобы все получилось и нам были доступны новые BMW в широком модельном ряду», отметил эксперт.

По его словам, многие автобренды сейчас оценивают перспективы возвращения на российский рынок, пытаясь понять будущий спрос и общее направление его развития. Все они, в общем-то, мечтают вернуть былые объемы продаж, которые приближались к трем миллионам машин в год в середине нулевых.

Правда, есть нюанс, который тормозит процесс. Крупные официальные дилерские сети BMW пока не спешат брать на реализацию автомобили калининградской сборки. Причина, как отмечает Чернов, в первую очередь юридическая – из-за существующих ограничений.

Напомним, немецкий концерн официально остановил поставки в Россию и заморозил работу на заводе «Автотор» весной 2022 года. С тех пор машины марки ввозятся в страну преимущественно через параллельный импорт, а само калининградское предприятие не так давно перезапустило выпуск кроссоверов BMW X5 и X7.

BMW X5
BMW X7

Ранее «За рулем» сообщал, что будет с продажами китайских авто в 2026 году.

04.02.2026 
