Свечи с увеличенным ресурсом — что правда, а что ложь?

«За рулем» рассказал, почему даже очень дорогие свечи не могут считаться «вечными»

Сэкономить на свечах зажигания, особенно при нынешних ценах, стремятся многие автовладельцы.

Чаще всего тут действует аргумент «зачем менять, если нормально работает», и он кажется особенно весомым, когда речь идет о так называемых свечах с увеличенным ресурсом – которые и надежность обещают, и по карману способны ударить неслабо. Так зачем покупать новые, если один раз уже «вложился», и этот комплект еще отлично справляется?

За экспертным мнением «За рулем» обратился к специалистам холдинга «Кордиант». На его производственных мощностях в городе Энгельс сейчас выпускают свечи зажигания под брендом ЭЗ, а также под брендом Cordiant – ранее они были известны как Bosch. Собственно, завод-производитель ООО «Энгельс Свечи зажигания» – это прежнее предприятие ООО «Роберт Бош Саратов».

Как измеряют ресурс свечей?

Строго говоря, то, сколько свеча способна отработать до выхода из строя, нужно оценивать в моточасах, рассказали нам на заводе. Однако на практике эти единицы малоприменимы, и поэтому автопроизводители указывают пробег автомобиля. Для многих двигателей интервал замены свечей составляет 30 тысяч км. Но автовладельцы часто растягивают этот промежуток на десятки тысяч км пробега: по статистике, 44% водителей меняют свечи на пробегах более 40 000 км. Стоит ли оно того?

Сервисмены говорят, что нет. Аргумент у них такой: в предписанном межсервисном интервале работа свечи зажигания максимально эффективна и безопасна. С ними согласны и опрошенные нами специалисты холдинга «Кордиант»: менять свечи «по месту», когда «уже сломалось» – последнее дело, утверждают они. Опасность – в возможном повреждении дорогостоящих смежных систем и компонентов. К примеру, «умершая» свеча может потянуть за собой катушку зажигания и вывести ее из строя.

Свечи зажигания под брендом Cordiant

Уже предвидим ваши возражения: так если на свече написано «увеличенный ресурс», значит, они не подведут и на больших пробегах? Тут самое время понять, из-за чего свеча выходит из строя.

Менять свечи – не зазорно

Самая главная проблема «возрастных» свечей – увеличение зазора между электродами ввиду электроэрозии. Процесс этот весьма растянут во времени, и в ежедневной эксплуатации отследить момент, когда изменения начали сильно влиять на другие компоненты мотора, практически нереально. Поэтому свечи и меняют по регламенту для конкретной модели авто – так сказать, с запасом. Независимо от состояния и работоспособности свечей.

Теперь мы понимаем, что поднять выносливость свечи можно через увеличение стойкости к износу электродов, их электроэрозии. В этом плане у производителей свечей есть два пути: работа с теплоотводом и работа с материалами электродов. Или же – комбинирование обоих способов.

Теплоотвод – что он определяет?

Теплоотвод определяется материалами и геометрией свечи, но во многом зависит от конкретного двигателя – именно поэтому для своих машин каждый производитель рекомендует определенные свечи. А если говорить о самой свече,теплоотвод для нее определяется характеристикой «тепловой ряд» – она делит свечи на холодные и горячие. Первые быстро отводят тепло, медленно нагреваются и устойчивы к калильному зажиганию при высоких нагрузках. Вторые – отводят тепло медленно, поэтому легко греются до температуры самоочистки (что хорошо), но и быстрее достигают опасной температуры калильного зажигания.

При подборе свечей эксперты холдинга «Кордиант» советуют не «экспериментировать», а использовать предписанное значение теплового ряда. При этом разные свечи со схожими значениями будут иметь отличия: конечно, более технологичные и дорогие решения дадут более гибкие и широкие диапазоны работ.

Материал электродов: дорого-богато

Тугоплавкие драгоценные материалы с определенными физико-химическими свойствами – в частности, платиноиды и сплавы с ними – это второй способ повысить устойчивость электродов к износу. Мода самих автопроизводителей на установку именно свечей с драгметаллами возникла под влиянием ряда факторов: усложнение конструкции двигателя, использование экологичных бедных топливных смесей, погоня за увеличенным межсервисным интервалом. Буквально с каждым годом автобренды требуют все более надежных свечей зажигания.

Надо заметить, что в процессе эксплуатации в агрессивной среде компоненты из различных сплавов ведут себя по-разному. Незначительная ошибка завода-изготовителя в технологии – и отвалившиеся кусочки электрода летят в камеры сгорания вашего двигателя. Такое встречается по сей день – нарваться на некачественные свечи все еще вполне реально.

Если с драгметаллами – точно хорошие?

Кстати, именно поэтому, некоторые «не чистые на руку» производители идут на хитрость: используют не сам драгметалл, а его имитацию или же тончайшее покрытие на «простом» электроде. В результате такие «фирмы» предлагают продукт по сниженной цене, однако на практике заявленных характеристик он не выдерживает. Свечи зажигания с благородными металлами априори не могут быть дешевыми.

Какой тут выход? Ответ простой: выбирайте проверенных производителей. Как нам рассказали на заводе «Энгельс Свечи зажигания», предприятие всегда практиковало фокус на качество. Например, тут есть собственный отдел разработок со своей лабораторией, где используется уникальное исследовательское и испытательное оборудование – только так можно заложить качество и надежность на раннем этапе.

Собственный отдел разработок существовал до Bosch, являлся полноправной частью инжиниринга во время принадлежности к концерну, и сейчас ведет собственные разработки не только свечей зажигания, но и эксклюзивных материалов, необходимых для производства современных и перспективных типов свечей зажигания.

И контроль качества на этом заводе есть на всех этапах, от проектирования до отгрузки клиенту. Суммарно в одной выборке произведенной свечи зажигания может проверяться более 100 параметров. Важно и то, что предприятие регулярно проходит аудит ведущих автопроизводителей России.

А можно дешевле?

Можно ли сделать электроды устойчивыми к электроэрозии каким-то более дешевым способом, нежели использование драгметаллов? Можно! Пара сравнительно бюджетных методов известна еще с 1990-х. Один из них – применение в электродах легированных сплавов – они дороги, но не настолько, как драгоценные или редкоземельные металлы.

Чем легируют? Например, при разработке недорогих, но технологичных решений часто используют иттрий – скажем, и боковой, и центральный электроды могут быть выполнены из сплава никель‑иттрий. Редкоземельный металл иттрий дает свече повышенные ресурс, улучшает воспламенение, снижает расход и повышает стойкость к коррозии.

А другой сравнительно недорогой способ – это изменение конструкции свечи путем увеличения количества боковых электродов.

Больше электродов – лучше?

Несколько боковых электродов, расположенные по бокам свечи, позволяют фронту пламени распространяться более равномерно, а значит – эффективно. Кроме того, искра всегда проскакивает в месте наименьшего сопротивления, поэтому электроды будут выгорать равномерно, по очереди.

В общем случае запас прочности у таких свечей действительно выше, чем у аналогичных, но с одним боковым электродом. Однако, говоря о «повышенном ресурсе», нужно упомянуть еще одно важное «но».

Увеличенный ресурс — для кого?

Во всем мире проекты по увеличению ресурса свечей происходили поэтапно и отталкивались от требований разработчиков двигателей. Поэтому свойства современных особо выносливых свечей давно учтены автопроизводителями! А значит, свечи с надписью «увеличенный ресурс» – в большинстве своем действительно качественный и высокотехнологичный товар, который хорошо себя рекламирует и продает, но даже такие свечи должны меняться в строгом соответствии с регламентом ТО.

К тому же, как правило, ресурс сложных и дорогих свечей сравнивается с «традиционными», более простыми. Однако, если в вашем моторе предписаны простые свечи, достаточно выбрать качественные – а со временем поменять их вовремя. При таком подходе вы и кошелек сбережете, и эффективность мотора сохраните, и нагрузку на бортовую электросеть не повысите – сложные свечи почти неизменно этим грешат.

Там, где допустимо использование нескольких типов свечей зажигания – и простых, и подороже – это обязательно будет отображено в оригинальном каталоге и сервисной книжке.

Игра стоит свеч?

С другой стороны, если двигатель вашей машины жестко требует многоэлектродных свечей с применением редкоземельных сплавов, идти на «дауншифтинг», покупая более простые и дешевые свечи, разумеется, тоже не стоит.

Общее правило абсолютно для всех бензиновых двигателей: меняйте свечи, как предписано, и ставьте те, что рекомендует производитель.

Информацию о заводских рекомендациях по свечам можно найти в Сети буквально для любой марки. Кроме конкретно «конвейерных» зачастую указываются не менее качественные аналоги, и во всех этих вариантах уже «прописаны» важнейшие параметры: калильное число, материал электродов и величина зазора. Не ошибетесь!

Не верьте сказкам

Словом, все учтено до вас, и «испытания» на собственной машине смысла точно не имеют. Если кто-то убеждает вас, что вот конкретно эти свечи «еще походят» – не верьте. Загляните в сервисную книжку – и поменяйте свечи самостоятельно или попросите сервисменов, в череде прочих плановых работ.

А выбирая свечи, учтите, что контрафакт на рынке, к сожалению, никто не отменял – и не ведитесь на яркие этикетки и заманчивые ценники. Проверенные производители – вот залог вашего спокойствия. Скажем, на заводе в Энгельсе свечи производятся уже 60 лет, причем 26 из них – в составе концерна Bosch.

Тут сохранены все бошевские технологии, оборудование, компетенции и культура производства, как и сама производственная система. В ассортименте бренда Cordiant (ex. Bosch) – высококачественные свечи зажигания для самых различных двигателей и сфер применения. Предприятие также производит свечи под уже хорошо известным брендом ЭЗ с применением технологий, проверенных годами.

И мы проверили: у них есть все автомобильные свечи, о которых мы говорили выше: с применением специальных сплавов на основе никеля и иттрия, многоэлектродные свечи, а также свечи зажигания с применением драгметаллов – платиновых и иридиевых сплавов.

Не экономьте на свечах, но и не делайте лишних трат, если того не требует ваша машина. Помните, какое-то улучшение отдачи мотора ввиду применения сложных свечей – миф чистой воды.

Ну а вот еще один довод в пользу четкого соблюдения графика замены свечей: если ваша машина по долгу «молотит» на автозапуске, это повод относиться к свечам внимательнее. Вы ведь помните, что на самом деле их ресурс исчисляется не пробегом машины, а моточасами, которые отработал двигатель?

