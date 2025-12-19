74% свечей на рынке — подделка. Где брать настоящие?

Выясняем, как купить свечи Bosch официально и на порядок дешевле

Запчасти сегодня дорожают не по дням, а по часам. И если с кузовным ремонтом еще можно повременить, от замены расходников никуда не денешься. Обычные иридиевые свечи нынче обходятся порядка 1500 рублей за штуку. В итоге комплект на стандартный четырехцилиндровый мотор стоит в районе 6000 рублей.

Дорого? Можно заказать китайские аналоги по 500 рублей за штуку и тем самым проверить свое везение. Ведь, по данным Минпромторга, 73,8% свечей на рынке либо подделка, либо продукция без документов.

Впрочем, есть еще один вариант. Свечи зажигания, изготовленные по технологиям и на оборудовании Bosch. Но значительно дешевле, причем на складе в России. Называются Cordiant.

Давайте разберемся, откуда взялись эти свечи и можно ли доверять марке Cordiant.

История одного завода

Завод в Энгельсе, где сейчас делают свечи Cordiant, производит такую продукцию аж с 1960 года.

В 1996-м его купил концерн Bosch (если точнее – Robert Bosch GmbH) и за следующие 27 лет превратил в головное предприятие по выпуску индустриальных свечей зажигания. К 2021 году завод стал одним из ведущих производителей автомобильных свечей зажигания и поставлял продукцию в более чем 150 стран мира.

После ухода немецкого концерна из России предприятие было переименовано в ООО «Энгельс Свечи зажигания» (ранее ООО «Роберт Бош Саратов»), а на производственных мощностях налажено производство свечей зажигания под брендами METEOR и ЭЗ. В 2025 году свечи получили новый зонтичный бренд Cordiant.

Реакция многих автомобилистов на ребрендинг была предсказуемой – всё, конец немецкому качеству.

Однако за последние 8 лет работы под брендом Bosch единственным немецким сотрудником на заводе оставался генеральный директор. Остальные – инженеры, технологи, наладчики – были россиянами. И именно россияне разрабатывали оборудование, запускали новые линии, получали сертификаты от автопроизводителей. И после смены собственника эти люди остались на своих местах – вместе с оборудованием, технологиями и компетенциями. Иными словами, завод просто переименовали.

Bosch создавал не просто дочернее предприятие, а самодостаточное производство. У завода была собственная разработка, лаборатории, инструментальный цех, станкостроение, ремонтная база со складом запчастей.

Иначе говоря, завод изначально мог обслуживать себя сам. Сломалась деталь – изготовили новую. Нужна модернизация – провели своими силами. После ухода немцев это сыграло решающую роль: производство продолжило работать как ни в чем не бывало.

Технологии производства сейчас действительно те же, что при компании Bosch:

специальные сплавы на основе платины и иридия на электродах

собственная рецептура помехоподавляющих стеклогерметиков

высокопрочная керамика

никелированное покрытие против коррозии

контроль более 100 параметров при изготовлении каждой свечи

А еще на заводе есть собственная лаборатория. Причем единственная в России, где могут провести полное исследование свечей. Недавно там организовали независимый тест.

Специалисты взяли свечи Bosch, Cordiant и других брендов для Hyundai Solaris II и прогнали через полный цикл заводских испытаний: проверили искрообразование под давлением в барокамере, герметичность при рабочих температурах, прочность изолятора, точность зазора электродов и т.д. По ряду параметров свечи зажигания METEOR, теперь Cordiant, показали результат лучше, чем «немцы». И это закономерно: специалисты, оборудование, технологии остались прежними.

Качество продукции завода в Энгельсе осталось на прежнем уровне, поскольку смена собственника никак не повлияла на состав работников завода. А ведь именно люди – главная компетенция любого предприятия.

Какие свечи выпускают под брендом Cordiant?

Свечи зажигания Cordiant покрывают 90% российского автопарка. У бренда есть свечи для отечественной Лады, для европейских, корейских, японских и китайских автомобилей. Продукция разделена на три линейки по типу электрода.

Зеленая линейка (никель) – базовые свечи для машин старше 20 лет: Lada, Renault, Volkswagen, Opel, Hyundai, Audi, BMW, Mercedes-Benz и др.

На фото представлена свеча зажигания с никелем из базовой «Зеленой линейки» Cordiant.

Синяя линейка (иттрий) – увеличенный срок службы. Для автомобилей Volkswagen, Opel, Ford, Nissan, Mitsubishi, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, BMW и др.

А вот так выглядит свеча зажигания с иттрием из «Синей линейки» Cordiant.

Черная линейка (платина и/или иридий) – премиум-свечи, с драгоценными металлами, могут работать значительно дольше обычных свечей. Для автомобилей Mercedes-Benz, Audi, Porsche, BMW, Volvo, Skoda, Mazda, Ford, Nissan, Hyundai, Haval, Chery, Geely и др.

А на этом фото представлена свеча зажигания с драгметаллами из топовой «Черной линейки» Cordiant.

Есть также многоэлектродные свечи, которые значительно повышают ресурс свечи и снижают расход топлива при работе на различных режимах. Дополнительным преимуществом свечей зажигания Cordiant является V-образная канавка на боковом электроде, которая улучшает искрообразование и упрощает воспламенение воздушно-топливной смеси.

С августа 2024 года завод поставляет свечи на конвейер самого дорогого российского автомобиля – Aurus. Для этих машин инженеры разработали специальную свечу с новым типом корпуса и с применением сплава на основе платины на электродах.

Главная проблема – подделки

Итак, 73,8% свечей на рынке – подделки. Но в онлайн-сегменте дела обстоят еще хуже. Доля контрафакта достигает 90,1%. По факту: 9 из 10 свечей – некондиция.

Как не нарваться на подделку? Cordiant участвует в системе «Честный знак». На каждую упаковку производитель лазером будет наносить специальный код Data Matrix. В скором времени можно будет навести смартфон на черно-белый квадрат, отсканировать и мгновенно получить ответ: настоящая свеча или нет

Подделать такое изображение невозможно, код уникальный. Плюс сама упаковка тоже помогает покупателю понять, что со свечой все в порядке. Открыть коробку без повреждения боковых клапанов нельзя. Вскрытая упаковка означает, что свечу уже трогали чужие руки.

Приятный бонус – гарантия на продукцию Cordiant составляет 24 месяца, причем дается она напрямую от завода. Кроме того, для конечных потребителей действует программа безусловной гарантии на все свечи зажигания Cordiant.

Вся продукция Cordiant проходит тщательное тестирование, прежде чем отправиться потребителю. Производитель уверен в качестве своей продукции, так что дает гарантию с завода аж 24 месяца.

И что в итоге?

Разложим всю имеющуюся у нас информацию по фактам, как задачку по математике.

Дано:

Завод, который 65 лет производит свечи зажигания. 27 лет работал под брендом Bosch. После смены собственника оборудование и технологии остались те же. И люди те же – инженеры, которые разрабатывали свечи для известных автопроизводителей. Изменилось только название на упаковке.

Дополнительные условия:

Параллельный импорт свечей известных зарубежных брендов: в среднем 5000 рублей за комплект, срок доставки 1-1,5 месяца, вероятность контрафакта 73,8%.

У бренда Cordiant – аналогичные технологии, цена на порядок ниже, товар на складе в РФ, в скором времени защита от подделок «Честный знак», гарантия от завода.

Вопрос задачи:

Упало ли качество свечей после ухода Bosch?

Решение:

Качество определяют не буквы на заводских воротах. Его определяют три вещи: оборудование, технологии и люди. Все три компонента остались. Следовательно, производство продолжает работать на том же уровне.

Ответ:

История марки Cordiant – не про то, как российский бренд сулит покупателям «небо в алмазах». Она про то, что по-настоящему качественное и автономное производство никуда не исчезает после смены собственника. Что и требовалось доказать.

Подобрать свечи для своего автомобиля можно по ссылке.

