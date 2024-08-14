Российские свечи зажигания METEOR – фокус на качество! Как не нарваться на подделку?

METEOR Auto – единственное отечественное производство полного цикла, специализирующееся на свечах зажигания. «За рулем» выяснил, чем сегодня живет предприятие и как решает проблему контрафакта запчастей в РФ.

В 2023 году российские активы немецкого концерна Bosch в городе Энгельсе были приобретены холдингом S8 Capital. Уже через три месяца после смены собственника предприятие вывело на рынок собственную линейку свечей зажигания – под брендом METEOR. О позиционировании нового бренда и состоянии российского рынка автозапчастей с «За рулем» поговорил генеральный директор ООО «Энгельс Свечи зажигания» (коммерческое наименование METEOR Auto) Александр Ковальчук.

Ребрендинг и необходимость «держать марку »

— Бренд METEOR появился сразу после ухода немецкого концерна Bosch из России. Справедливо ли утверждение, что METEOR – это те же самые свечи Bosch, только «делают наши»?

— Если говорить упрощенно, это так. Завод в городе Энгельсе Саратовской области производит свечи зажигания с 1960 года. В 1996 году предприятие вошло в состав концерна Robert Bosch GmbH, что стало мощным стимулом к его дальнейшему развитию. Здесь были внедрены самые современные технологии. Благодаря им завод смог начать выпуск продукции широкого профиля – от бюджетных свечей до премиальных изделий с применением драгоценных металлов, таких как платина и иридий. В 2017 году завод стал головным предприятием немецкого концерна по производству индустриальных свечей зажигания и к 2021 году поставлял продукцию более чем в 150 стран мира.

Весной 2023 года предприятие было приобретено многопрофильным холдингом S8 Capital. С этого момента завод в Энгельсе стал работать под коммерческим обозначением METEOR Auto. Новое руководство сохранило штат специалистов, технологии и производственное оборудование для производства свечей зажигания. А благодаря экспертизе холдинга в области цифровых технологий предприятие быстро перешло на российское ПО и продолжило успешно работать.

— Как сегодня контролируется качество продукции?

— У завода есть несколько подтверждений системы менеджмента качества по ISO 9001:2015 и IATF 16949 (система представляет собой набор правил и процедур, которые помогают предприятию улучшать свои бизнес-процессы и обеспечивать высокое качество продукции. – Прим.ред.).

После ухода концерна Bosch из России METEOR Auto получило российский аналог сертификата IATF 16949 — по ГОСТ Р 58139-2018 и письмо о соответствии требованиям IATF 16949 от сертифицирующего органа. Эти документы являются гарантией того, что свечи зажигания, производимые на заводе, соответствуют требованиям техрегламентов Таможенного союза. Это действительно позволяет поставить знак равенства между качеством свечей, производившихся на заводе при концерне Bosch, и продукцией METEOR Auto.

Идентичность бренда METEOR Auto

— Другими словами, сегодня предприятие «зависло» на уровне 2023 года, когда всем рулил концерн Bosch?

Компания разрабатывает и собственные технологические решения. Это часть импортозамещения, гарантирующего непрерывность производственного процесса вне зависимости от экономической и геополитической ситуации в мире. Например, с середины этого года на площадке лаборатории началась реализация инвестиционного проекта METEOR Auto объемом в 100 млн рублей по локализации производства специальных электропрочных керамических масс, а также стеклогерметиков со встроенным помехоподавительным сопротивлением. Свечи зажигания с этими компонентами могут быть использованы как для автомобильного транспорта, так и для сельскохозяйственной и индустриальной техники. Специалисты лаборатории METEOR Auto планируют реализовать проект в течение двух лет.

В лаборатории также разрабатывается вся необходимая для серийного производства свечей зажигания документация и тестируется качество продукции METEOR Auto на разных этапах изготовления.

— А как именно вы тестируете готовую продукцию?

— Готовые свечи подвергаются функциональным испытаниям, таким как проверка искрообразования под давлением, проверка герметичности в горячем состоянии, проверка пробивной прочности изолятора, проверка стеклогерметика на ударное воздействие, ресурсные и климатические испытания и многие другие.

К примеру, недавно на базе нашей лаборатории был проведен независимый тест свечей зажигания различных брендов для автомобиля Hyundai Solaris II, в котором также участвовали свечи Bosch и METEOR. Результаты тестирования показывают, что свечи METEOR даже превосходят по некоторым характеристикам свечи Bosch.

Независимый тест показал, что по ряду параметров свечи METEOR даже лучше, чем их зарубежный предшественник Bosch

В лаборатории тестируется не только собственная продукция, но и свечи других производителей, в том числе прямых конкурентов. Мы считаем, что для завода это хороший опыт, поскольку он позволяет расширять собственный кругозор и компетенции. Скажу больше, мы видим, где производитель вводит в заблуждение потребителя, и готовы поделиться этой информацией с рынком.

Проблема контрафакта

— Насколько остро стоит проблема поддельных свечей зажигания в России сегодня?

— Российский рынок поддельных свечей зажигания существенно вырос после ухода из России глобальных брендов. По результатам опроса, проведенного Gruzdev Analyze среди 1800 участников рынка послепродажного обслуживания в 35 российских регионах, с проблемой поддельных запчастей в 2023 году столкнулись более 23% автосервисов. Большая часть подделок пришлась на сегмент масел и ГСМ (30%), свечи зажигания вышли на второе место (23%).

Еще сложнее видится ситуация в исследовании рынка свечей зажигания в России, проведенном Национальным научным центром компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции при Минпроторге РФ в 2024 году. Его эксперты выяснили, что сегодня доля незаконного оборота на рынке свечей зажигания в среднем составляет 73,8%, а это каждая третья свеча, причем если в офлайн-сегменте это 68,9%, то в онлайн – 90,1%. Показатель незаконного оборота включает в себя контрафакт, то есть подделку под известные бренды – в среднем это 17,3%, а также продукцию без признаков подделки, но не соответствующую обязательным требованиям в части маркировки – такой 56,5%.

Совокупная доля незаконного оборота в сегменте свечей зажигания превышает 90%. Большая часть нарушений связана с отсутствием документов о соответствии продаваемых свечей обязательным требованиям. На подделки под известные бренды сегодня приходится 17,3% реализуемой продукции.

Оригинальные свечи зажигания

— Как найти в продаже оригинальные и качественные свечи?

— Чтобы убедиться в подлинности продукции российского бренда, стоит обратить внимание на упаковку. Для свечей METEOR она изготавливается на автоматизированных линиях, а информация об искровом зазоре и артикулах наносится лазером, что исключает возможность подделки. Кроме того, упаковка запечатана таким образом, что ее невозможно открыть без повреждения боковых клапанов. Не менее важно и то, что на все свои свечи зажигания METEOR Auto предлагает двухлетнюю гарантию. К слову, подобрать свечи конкретно под вашу модель автомобиля вы можете не выходя из дома на нашем официальном сайте в разделе онлайн-подбор.

Также стоит отметить, что свечи зажигания должны иметь сертификат соответствия, который подтверждает их соответствие техническому регламенту Таможенного союза. При необходимости покупатель вправе запросить этот сертификат. Подробно об этом можно узнать на нашем сайте в разделе Контрафакта НЕТ. Все свечи, произведенные компанией «Энгельс Свечи зажигания», обладают данным сертификатом, что свидетельствует о высоком качестве и надежности продукции.

В целом же, ситуацию в борьбе с контрафактной продукцией можно значительно улучшить при помощи госрегулирования, одним из решений является введение цифровой маркировки запчастей «Честный знак». Минпромторг РФ уже приступил к разработке проекта постановления Правительства о проведении эксперимента по маркировке свечей зажигания.

Обучающие программы METEOR Auto

— С конечным потребителем диалог налажен, а что насчет ваших партнеров: дистрибьюторы, автосервисы?

— Важный аспект маркетинговой политики компании – обучающие мероприятия для партнеров по всем направлениям: от продажи до диагностики свечей зажигания. Так родился проект «Академия METEOR Auto». В рамках «Академии» регулярно проводится обучение для клиентов как очно, так и в онлайн-формате.

Сейчас компания разработала четыре обучающих курса: «Свечи зажигания METEOR. Первое знакомство», «METEOR. Свеча зажигания – как она есть!», «METEOR/ЭЗ. Рекламации и гарантийная поддержка», «Свечи зажигания ЭЗ – наследие технологий». Начиная с сентября 2023 года эти курсы проводились более 50 раз, их смогли прослушать более 1600 человек не только в РФ, но и в странах СНГ, где реализуется продукция METEOR Auto. В них приняли участие специалисты СТО, дистрибьюторы и их клиенты, представители оптовых и розничных предприятий по продаже запчастей. С осени 2024 года компания планирует запустить регулярные вебинары для всех желающих с заранее подготовленным графиком по разным темам и направлениям, касающимся свечей зажигания.

Кризис с поставками импортных комплектующих стал точкой роста для METEOR Auto. Предприятию удалось нарастить производственные мощности и выстроить новые надежные цепочки поставок.

Перезапуск производства и локализация

— Свечи под брендом METEOR выпускаются на предприятии полного цикла METEOR Auto – коммерческое обозначение ООО «Энгельс Свечи зажигания» (до июня 2023 года ООО «Роберт Бош Саратов»). С какими трудностями вы столкнулись в процессе преобразования?

— Большим вызовом для всей команды METEOR Auto стал процесс импортозамещения, который масштабно начался в компании весной прошлого года после ухода из России концерна Bosch и последовавших вслед за этим событием перебоев в международных поставках ряда комплектующих и материалов, критически необходимых для производства свечей зажигания. Мы должны были в сжатые сроки адаптироваться, скорректировать поставки комплектующих, ускорить поиск новых поставщиков как из России, так и из дружественных стран.

Благодаря слаженной командной работе всех подразделений, начиная от логистики и заканчивая производством, завод в рекордные сроки был обеспечен всеми необходимыми материалами, в том числе от локальных поставщиков, сохранив при этом все функциональные и качественные характеристики выпускаемой продукции. Хорошим примером сотрудничества можно назвать нашу кооперацию с предприятиями широко известных отечественных брендов. Эти компании готовы осваивать новые виды продукции и совершенствовать свои технологии в соответствии со спросом со стороны заказчиков.

Например, на территории России вообще не производились биметаллические металлодетали, а также некоторые специфические материалы для керамического производства.

Налаживать поставки пришлось в сжатые сроки. И если раньше проволоку и пины из сплавов драгоценных металлов, необходимые при изготовлении электродов для свечей зажигания, мы получали из стран Европы, то сейчас их поставляют как раз российские производители. Компоненты стеклогерметика, которые ранее поступали от головных структур концерна Bosch, теперь тоже изготавливают в России. При этом нужно подчеркнуть, что локализация производства продолжается до сих пор.

Производственный потенциал и доля на рынке РФ

— По вашим расчетам, какую долю российского рынка свечей зажигания сможет обеспечить METEOR Auto?

— Мы ежегодно отслеживаем изменения в активном автопарке страны (имеются в виду автомобили на ходу, которые регулярно находятся в эксплуатации. – Прим. ред.). Сегодня мы закрываем потребность в свечах зажигания для всех отечественных автомобилей. В целом, наша доля покрытия постоянно растет за счет вывода на рынок новых артикулов и составляет сегодня более 82% с перспективой роста.

Говоря о доле рынка, нужно отметить, что в 2023 году импорт свечей зажигания в РФ побил все рекорды и составил более 74 млн штук. Несмотря на присутствие огромного количества дешевых свечей так называемых «собственных торговых марок» (СТМ), производимых в КНР, и премиальных брендов из ЕС и Японии, наше предприятие занимает существенную долю на рынке РФ. По нашей оценке, за первые 12 месяцев работы METEOR Auto занял более 20% российского рынка свечей зажигания.

Несмотря на конкуренцию с крупными игроками из КНР, Евросоюза и Японии, METEOR всего лишь за год занял более 20% от объема российского рынка свечей зажигания.

Планы развития и новые рынки

— Планируете ли вы расширять свою производственную линейку за счет партнерства с зарубежными автоконцернами – в частности, из Китая?

— У нас большой потенциал для развития ассортимента и вывода новых свечей зажигания на рынок. В первую очередь мы сконцентрированы на поставках свечей зажигания на конвейеры автопроизводителей, локализованных в РФ, среди которых предприятия, выпускающие автомобили и китайских брендов в том числе.

Долгосрочная стратегия развития предприятия включает в себя выход на рынки дружественных стран дальнего зарубежья. Мы ведем переговоры с крупными игроками, в том числе и с автопроизводителями. Уверен, что российские свечи METEOR будут достойно представлены на рынках дружественных стран в ближайшие 2 года.

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